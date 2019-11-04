Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordomavililer toparlanma antrenmanı gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
TRABZON
04 Kasım 2019 Pazartesi
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