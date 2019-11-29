Trabzonspor'un en büyük kozu Ünal Karaman

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'un, ezeli rakibi karşısındaki en büyük kozu Teknik Direktör Ünal Karaman olacak. Bordomavililer, Karaman yönetiminde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı evinde maç kaybetti.

Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısındaki başarısı dikkat çekiyor. Bordomavililer, Karaman yönetiminde İstanbul ekiplerine karşı oynadığı 8 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Sarıkırmızılı ezeli rakibi karşısında da bordomavililerin en büyük kozlarından biri Ünal Karaman'ın sahaya süreceği kadro ve vereceği taktiksel kararlar olacak.

Üst üste gelen talihsiz sakatlıklar nedeniyle son günlerde ligde sıkıntılı günler geçirmesine rağmen zirvede tutunmasını başaran bordomavililer, Galatasaray karşısında alacağı galibiyetle zirveye yarışında bir engeli daha geride bırakmayı hedefliyor. Trabzonspor'un, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un üç büyüklerine karşı aldığı saha sonuçları dikkat çekiyor.

Bordomavililer, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında oynadığı 8 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Bordomavililer bu maçlarda attığı 17 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. Karamanlı Trabzonspor, bu sonuçlarla ezeli rakipleri karşısında bugüne kadar 15 puan toplarken, 9 puan kaybetti.



Ünal Karamanlı Trabzonspor evinde yenilmedi

Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı maçları kazandı. Bordomavililer Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 40, ardından Fenerbahçe'yi 21 mağlup etti. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı 21 ve 41'lik skorlarla geçerek ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 4 maçtan 12 puan çıkardı.



Tek yenilgi deplasmanda Galatasaray'a karşı

Trabzonspor Karaman yönetiminde ezeli rakiplerine karşı deplasmanda oynadığı 4 maçta ise sadece 1 yenilgi aldı. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da Galatasaray karşısında 31 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 11 berabere kaldı. Beşiktaş ile 22 berabere kalan bordomavili ekip, bu sezon ise Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı mücadeleden de 11 beraberlikle ayrıldı. Evinde ise Beşiktaş'ı 41 mağlup etti.

Ünal Karaman'ın Trabzonspor'un başında 3 büyüklere karşı karnesi:



Trabzonspor Galatasaray: 40

Trabzonspor Fenerbahçe: 21

Beşiktaş Trabzonspor: 22

Galatasaray Trabzonspor: 31

Fenerbahçe Trabzonspor: 11

Trabzonspor Beşiktaş: 21

Fenerbahçe Trabzonspor: 11

Trabzonspor Beşiktaş: 41

TRABZON 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:02

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.