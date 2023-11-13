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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:06
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
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        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10-12 Kasım'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak operasyonları düzenlendi.

        Operasyon kapsamında 82,89 gram kubar esrar, 28,77 gram toz esrar, 22,25 gram kenevir tohumu, 19,35 gram sentetik uyuşturucu, 9 sentetik ecza, 8,68 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 215 lira, 39 tabanca fişeği ve şarjör ele geçirildi.

        Yakalanan 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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