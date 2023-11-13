Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10-12 Kasım'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak operasyonları düzenlendi.

Operasyon kapsamında 82,89 gram kubar esrar, 28,77 gram toz esrar, 22,25 gram kenevir tohumu, 19,35 gram sentetik uyuşturucu, 9 sentetik ecza, 8,68 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 215 lira, 39 tabanca fişeği ve şarjör ele geçirildi.

Yakalanan 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

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