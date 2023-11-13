Trabzon'da depremde kentsel arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

Trabzon'da, itfaiye personeli ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla depremde kentsel arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının organizasyonunda düzenlenen tatbikatta, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Trabzon Afet Gönüllüleri Arama ve Kurtarma Derneği (TAKAT), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılay ve itfaiye personelinden oluşan 53 kişilik ekip ve 1 köpek yer aldı.

Tatbikat öncesi gazetecilere açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Fatih Yardımcı, 6 Şubat depremlerinden sonra sahada çalışan ekiplerin koordinasyonu, gönüllülerin ya da kamu çalışanlarının birbirlerini tanımaları açısından bu tür organizasyonlara önem verdiklerini söyledi.

Yardımcı, daha önce de ormanda ve doğada arama kurtarmayla ilgili aynı ekiplerle tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Organizasyonun 2'nci etabı olarak gördüğümüz kentsel aramayla ilgili bir çalışma gerçekleştireceğiz. Tatbikatta ölü ya da canlı ulaşılan kişilerin tahliyesi, ilk yardım müdahalesi, bilgi paylaşımı, kurtarma ve organizasyonun sağlıklı yürümesi adına çalışacağız." dedi.

İHH Kentsel Arama Kurtarma Ekip Lideri Sami Üçüncü de tatbikata 16 gönüllüyle katıldıklarını ifade ederek, her tatbikata katılarak tecrübe kazandıklarını dile getirdi.

ANDA İl Başkanı Yunus Ersoy, tatbikattaki enkazın, 6 Şubat'taki depremlerde meydana gelen enkazlara benzediğini aktardı.

TAKAT Başkanı Berna Kara, depremde Adıyaman'da görev aldıklarına işaret ederek, "Bu tür tatbikatların daha fazla olmasını istiyoruz. Bilmediğimiz her şey afet anında afetzedelere zarar verebilecek nitelikte oluyor, o nedenle bu tür faaliyetler faydalı oluyor." ifadesini kullandı.

Coğrafya nedeniyle afetin kaçınılmaz olduğunu ifade eden UMKE paramedik Çağlar Öncel de afetlerde görev yapan ekiplerin birlikte hareket etmelerinin önemine vurgu yaptı.

İtfaiyede K9 köpek eğitmeni İsmail Ersoy, Rita ile bu tür tatbikatları fırsat olarak değerlendirdiklerini belirterek, deprem bölgesi olan Türkiye'de her an hazırlıklı olabilmek için bu tür tatbikatlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

- Ekipler enkaz altında arama kurtarma çalışması yaptı

Tatbikatta senaryo gereği, eski otogar binasının yıkımı sırasında meydana gelen çökme sırasında 4 işçi yaralandı, bir kişi de hayatını kaybetti.

İtfaiye öncülüğünde 5 farklı noktada arama yapan ekip, çöken binada gaz kontrolü yapıp çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra göçük altındaki işçilere ulaşmaya çalıştı. Ekiplerin sesli ve görsel araması sonucu yaralı bulunan işçiler, UMKE ekiplerince damar yolu açılarak sedyeyle güvenli alana götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan "Rita" adlı canlı insan arama köpeği de enkaz altındaki bir işçiyi yaralı buldu. Gerçeğini aratmayan tatbikat başarıyla tamamlandı.