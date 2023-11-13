Trabzon Üniversitesinde öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğrendi Trabzon Üniversitesinde konuşlandırılan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında, öğrencilere yönelik deprem eğitimi düzenlendi.

Trabzon Üniversitesinde konuşlandırılan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında, öğrencilere yönelik deprem eğitimi düzenlendi.

Fatih Yerleşkesi'ndeki simülasyon tırında öğrencilere, Trabzon AFAD Şube Müdürü Nermin Baki Yılmaz ve Ahmet Koç'un yanı sıra uzman personel tarafından deprem anında neler yapmaları gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Yaklaşık 500 öğrencinin deprem anını deneyimlediği faaliyetle ilgili açıklamada bulunan Trabzon Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Atilla Çimer, kendisinin de Hataylı bir depremzede olduğunu, düzenli bir bilinçlenme tesis edilebilmesi için bu programların önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çimer, afetlerden korunmada en önemli yolun eğitimden geçtiğine dikkati çekerek, AFAD ekibine teşekkür etti.