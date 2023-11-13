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        Trabzonspor taraftarının 21 yıl önce yazdığı mektup, bordo-mavili kulübe teslim edildi

        Trabzonspor taraftarının 21 yıl önce yazdığı mektup, bordo-mavili kulübe teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:32 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:18
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        Trabzonspor taraftarının 21 yıl önce yazdığı mektup, bordo-mavili kulübe teslim edildi
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        Trabzonspor taraftarının 21 yıl önce yazdığı mektup, bordo-mavili kulübe teslim edildi.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan taraftar Mehmet Ceylan, PTT'nin "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında 17 Eylül 2002'de kulübe mektup yazdı.

        Ceylan, mektubunu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Trabzonspor Kulübüne verilmesi için PTT'ye teslim etti.

        Mehmet Ceylan, 2002-2003 futbol sezonunun ilk 5 haftasındaki maçlarında 3 beraberlik, birer galibiyet ve yenilgiyle 6 puan alan Trabzonspor ile ilgili o dönem bir spor gazetesinin son 9 yılı baz alarak hazırladığı haberde kullandığı "En kötü Trabzon" başlıklı gazete kupürünü de ilave ettiği mektubunda şunları kaydetti:

        "Sayın Trabzonspor Kulübü Başkanı, inşallah kulübü ekonomik ve sportif açıdan daha başarılı kılmışsınızdır. Şampiyon olup Türkiye Kupası'nı alıp ve Avrupa'da başarılı bir hale getirmişsinizdir. İnşallah kulübü yeniden yapılandırmışsınızdır. Kulübü Avrupa takımı yapmışsınızdır. Karadeniz kaplanı, her gün yendin aslanı, avladın kara kartalı, kafesledin sarı kanaryayı, titretirsin Avrupa'yı. Teşekkürler ve başarılar."

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da bordo-mavili taraftar Ceylan'ı, Trabzon'a ve takımın Trendyol Süper Lig'deki bir maçına davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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