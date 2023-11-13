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        Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Trabzon'da konuştu:

        Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Can Atalay ile fikren bağdaşan yanım yok. Seçim olduğu zaman Can Atalay tutukluydu. Gelirdi parlamentoya, yeminini yapardı, sonra parlamento dokunulmazlığını kaldırırdı, yeniden cezaevine giderdi. Sürecin böyle işlemesi lazımdı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:24 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:55
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        Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Trabzon'da konuştu:
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        Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Can Atalay ile fikren bağdaşan yanım yok. Seçim olduğu zaman Can Atalay tutukluydu. Gelirdi parlamentoya, yeminini yapardı, sonra parlamento dokunulmazlığını kaldırırdı, yeniden cezaevine giderdi. Sürecin böyle işlemesi lazımdı." dedi.

        Özdağ, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 85 milyon nüfusun 10 milyonunun zengin olduğunu ve her gün daha da zenginleşeceğini, diğer insanların ise fakir yaşamaya devam edeceğini savundu.

        Türkiye'de yargıyı eleştiren Özdağ, "Yargı bağımsız, tarafsız ve objektif değildir. Bazı davalarda yargı tamamen siyaset kurumunun elindedir." ifadesini kullandı.

        ​​​​​​​Özdağ, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararlarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

        "Ben ülkücü gelenekten geliyorum. Ülkü Ocaklarında yöneticilik yaptım. 12 Eylül'de idamla yargılandım, 7,5 sene hapis yattım Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber. Sonra Muhsin Yazıcıoğlu ile parti kurduk. Can Atalay ile fikren bağdaşan yanım yok. Seçim olduğu zaman Can Atalay tutukluydu. Gelirdi parlamentoya, yeminini yapardı, sonra parlamento dokunulmazlığını kaldırırdı, yeniden cezaevine giderdi. Sürecin böyle işlemesi lazımdı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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