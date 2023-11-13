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        Trabzon'da Of Belediyesi Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı

        Trabzon'da Of Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli ödeme sistemi TROY'a taşınması kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:37
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        Trabzon'da Of Belediyesi Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
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        Trabzon'da Of Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli ödeme sistemi TROY'a taşınması kararı aldı.

        Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail zulmüne karşı boykotlara devam ettiklerini belirtti.

        Sarıalioğlu, "Of Belediyesi ailesi olarak Halk Bankası ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, mesai arkadaşlarımızın tüm kartlarının, yerli ve milli TROY kart sistemine geçirilmesi için anlaşmalarımızı sağladık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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