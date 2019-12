Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, kışı hastalanmadan geçirmek için aktara koşuyor.

Kışın özellikle grip, nezle ve soğuk algınlığına sıkça rastlandığına dikkat çeken Muharrem Kan, vatandaşların şu sıralar ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve adaçayını daha çok tercih edildiğini belirterek, kışın işlerinin daha yoğun geçtiğini söyledi. Yaklaşık 12 yıldır aktarlık yapan Kan, vatandaşların bitki çayı kullanmada yanlış bilgilere sahip olduğunu belirterek, “İnsanlara yanlış bilgiler veriliyor. Dolayısıyla biz de vatandaşa doğru bilgi vermeye çalışıyoruz. Şu an en çok sattığımız ürünler ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve adaçayı. Bunların yanında diğer çaylardan da takviye oluyor ancak en çok bunları satıyoruz. Vatandaşlarımızda eskiden kalma alışkanlık var. Ihlamuru sobanın üzerine koyup sabahtan akşama kadar kaynatıyorlar, bunlar yanlış. Ihlamurun 810 dakika içinde demlenerek, içine limon sıkarak içilmesi daha yararlı olur. Zerdeçal ise dünyada kanserojen maddelerini yok etmekte en etkili tek ürün diyebiliriz. Pakistan, Hindistan, Çin’de kanser vakası çok azdır. O ülkelerdeki insanlar zerdeçal ve zencefili çok tüketiyor. Bunlar arasında zerdeçal daha öne çıkıyor diyebiliriz. Vücutta kanserojen maddeleri dışarıya atmada zerdeçalın üzerine hiçbir ürün yok diyebiliriz. Zerdeçal konusunda vatandaşlar bize gelerek 'bana iki kaşık zerdeçal ver, kansere iyi geliyormuş deneyeceğim' diyor. Biz de kendilerine 'iki, üç kaşıkla olacak iş değil' diyoruz. Bunun adaptasyon süresi var, belli bir süre kullanacaksın. Zerdeçalın parçaları çay olarak kullanılıyor. Toz halinde olanlar ise bal, yoğurt, pekmeze katılıp tüketilebilir. Bilhassa çorbalara, sulu yemeklere her gün birer kaşık katılarak yense vücudun bağışıklık sistemini yükseltmekte bir numaralı bir ilaçtır" dedi.

"Zencefil de zerdeçal kadar faydalı ancak zerdeçal onun bir adım daha önünde" diyen Kan, "Soğuk algınlığı, bağışıklık sistemini yükseltme, kanser olaylarında zerdeçalın çok büyük faydası var. Toksinleri vücuttan atmada zerdeçal üzerine yok. Yeşil çayda yine kanserojen maddelerin vücuttan atılmasına en büyük etken maddelerden biri. Bilhassa kadınların günde iki kez içmeleri gerekiyor. Kemik erimesine, kansızlığa ve göğüs kanserinde çok etkili. Bunun yanı şehzade çayı C vitamini bakımından en zengin ürün. Aynı zamanda böbrekleri çalıştırır, diyabet hastaları için de çok iyi bir ürün” diye konuştu.

