Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Hem sağanak hem kar!

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür'ün yanı sıra takımdan ayrı olarak çalışan Filip Novak katılmadı. Bordomavililer, Altay maçına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, bugün 14.30’da İzmir’e giderek Altay maçı için kampa girecek.

TRABZON 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:50

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