Hamsi avcılığı sınırlansın talebi

KARADENİZ'de hareketli bir sezon geçirmeyi bekleyen balıkçılar, umduğunu bulamadı. Uzmanlar; kirlilik ve aşırı avcılığın yanı sıra küresel ısınmayla, balık popülasyonlarında azalma olduğunu belirterek, özellikle hamsi avcılığının sınırlandırılması önerisinde bulundu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kocabaş, hamisinin aşırı avcılık riski altında olduğunu belirterek, "Hamsiyle ilgili ciddi çalışmalar yapılmalı. Hamsi popülasyonunun yüzde 40´ı avlanmalı" dedi.

Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den beri ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Bereketli bir sezon geçirmeyi bekleyen balıkçılar, deniz suyu sıcaklığı, kirlilik ve aşırı avcılık nedeniyle umduğunu bulamadı. Uzmanlar; kirlilik ve aşırı avcılığın yanı sıra küresel ısınmayla, balık popülasyonlarında azalma olduğunu belirterek, özellikle hamsi avcılığının alınacak yeni önlemlerle, sınırlanması önerisine bulundu.

KOCABAŞ, `GEÇEN YIL DA KÜRESEL ISINMA VARDI´

KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kocabaş, hamisinin aşırı avcılık riski altında olduğunu belirterek, kontrolsüz avcılığın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Kocabaş, "Kontrolsüz bir avcılık yapılıyor. Ne avcı masum, ne tüketici. Gerekli kontroller yapılmadığı için piyasaya üreme boyunun altında av yasağı olan balıklar sürülüyor. Bu da hala kaçak, kontrolsüz ve üreme boyutuna ulaşmamış balıklar avlanıyor demek oluyor. Mevsimlerde bir kayma söz konusu da denebilir. Yaz içerisinde yumurta bırakan balıklar sezon gelmesine rağmen halen daha yumurtalı. Çünkü deniz suyunun ısısı balık yumurtlamasında önemli bir değer. Bir popülasyon aşırı sömürülürse, bir sonraki sezonda gelmez. Biz geçen yıl palamudu çok fazla avladık. Bu sene palamut çok az çıktı. Geçen yıl da küresel ısınma vardı, sadece bu sene çıkmadı ki. Hamsi ile ilgili ciddi çalışmalar yapılmalı, Karadeniz ve çevresindeki ülkelerde 'ne kadar hamsi var' diye bakılmalı. Hamsi popülasyonunun sadece yüzde 40´ı avlanmalı. Bu arada da balıkçının elinden de yöneticilerin tutması lazım. Balıkçıları hem koruyacaksınız, hem de cezalandıracaksınız. Bir çocuk gibi. Böylece hamsinin 20 santime kadar büyüyebildiği göreceğiz" dedi.

MUTLU: İKLİMSEL DEĞİŞİKLİKLERİN ETKİSİ VAR

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu da, hamsinin Karadeniz´den göçünü, aşırı avcılığın değil, iklimsel değişikliklerin hızlandırdığını savundu. Mutlu, "Palamut ve istavritte bu yıl beklenen olmadı. Hamsi sadece bu yıl, geçtiğimiz yıla oranla bir trend daha fazla oldu. Hamsi bol miktarda var fakat ince olduğu için balıkçılarımız avlamıyorlar. Şu an bizim sularımızda da var. Hamsi bir ay daha devam eder. Ama hava sıcaklıklarından dolayı deniz suyu sıcaklığı da 20 derecenin altına düşmedi. Bu hamsinin göçünü daha da hızlandırdı. Hamsi, günde ortalama 12 mil yol gidiyor. Biz şimdi Ereğli ve Sinop´tan bir ölçü alsak, bir ay içerisinde hamsi Gürcistan´a göçünü tamamlar diye düşünüyorum. 20 civarında tekne şu anda zaten Gürcistan´a geçti. Orada avlanıyorlar. 1 Ocak´tan itibaren Gürcistan´da avlanan hamsinin Türkiye´ye girme izni var. Anlaşma bu şekilde. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde gidiyor. Aşırı avlanmadan değil, iklimsel değişikliklerin balık üzerinde büyük etkisi var" diye konuştu.

VATANDAŞA HAMSİ STOĞU ÖNERİSİ

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu ise hamsinin vatandaşlar tarafından stoklanması önerisinde bulunarak, "Sezon, hamsi sezonu. Fiyatı da çok uygun. Vatandaş hamsinin daha iri olmasını bekliyordu. Şimdi hamsi yeterince irileşti. Hava sıcaklıkları, hamsi de çok önemli. Bakıldığı zaman kış aylarındayız, ama halen daha bahardan kalma havaları yaşıyoruz. Deniz bir türlü soğumadı. Hamsi erken gider belki, ama tezgahlarda da bir tek hamsi var. Hazır hamsi varken vatandaş alsın tuzlasın, stok yapsın, yeterince yesin. Fırsatı değerlendirsin" ifadesinde bulundu.



TRABZON 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:57

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