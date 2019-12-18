Trabzon'da bugün günlerden 'Mutlu Çarşamba"

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında engelli genç ve çocuklar, hem spor yapıyor, hem eğleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından engelli bireyler için 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı “Mutlu Çarşamba” projesi Trabzon Söğütlü Atletizm sahasında yapıldı. Etkinliğe Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim , Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile engelli gençler katıldı.

Okul ve evlerinden alınarak Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerine getirilen engelli bireyler, atletizm, güreş, jimnastik, tenis ve yüzme branşlarında uzman eğiticiler eşliğinde spor yapma imkanı buldu. Program öncesi katılımcılarla birlikte 'Mutlu Çarşamba' projesine katılan öğrenciler ellerindeki balonları havaya bırakarak renkli görüntüler oluşturdu.

TRABZON 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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