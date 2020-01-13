Trabzonspor'un kupada oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışta

Trabzonspor´un, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
16 Ocak 2020 Perşembe günü 20.30´da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu´nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 75 TL, Batı Alt VIP Tribün 60 TL, Batı Alt VIP Tribün 50 TL, Batı Alt VIP Tribün 40 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 30 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 25 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 20 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 15 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 10 TL.
TRABZON
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