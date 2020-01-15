Semin Hekimoğlu: "Zirve için zorlu virajı dönmeliyiz"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'da Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, Afjet Afyonspor müsabakasının çekişmeli geçeceğinin belirterek, zirve için zorlu virajı geçmek zorunda olduklarını söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, ikinci yarıdaki ilk deplasman maçlarını oynayacaklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta kazanan iki takım mücadele edecek. Takım olarak moralimiz iyi. Hedefimize yürümemiz için kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Biz her maçımızı kendi içinde değerlendiriyoruz. Her maçımıza tam konsantre olup final maçı havası içinde oynuyoruz. Bu yarışı sürdürmenin felsefesi bu. Yeni transferlerin katılımı ile güç kazandığımız inancındayım" dedi.

Afjet Afyonspor maçında kart cezalısı olan Hakan Yavuz'un forma giyemeyeceği belirtildi.

TRABZON 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

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