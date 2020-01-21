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Tedavi gören öğrenci karnesini hastanede aldı

İHA

Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Çağlayan Ortaokulu'nda okuyan Muhammet Abay karnesini Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede aldı.

Tedavi gören öğrenci karnesini hastanede aldı

Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Çağlayan Ortaokulu'nda okuyan Muhammet Abay karnesini Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede aldı.
Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Çağlayan Ortaokulu'nda okuyan 5. sınıf öğrencisi Muhammet Abay, talihsiz bir kaza sonucu yaklaşık 1 aydır KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Tedavisi devam ettiği için okula gidemeyen ortaokul öğrencisi Abay'a, Okul Müdürü İlker Kal ve Müdür Yardımcısı Kemal Parlağı sürpriz yaptı. Hastanedeki tedavi süreci devam eden öğrenci için Trabzon'a gelen okul yönetimi Abay'a karne ve hediyesini verdi.
Çağlayan Ortaokulu Müdürü İlker Kal, "Talihsiz bir kaza sonucu yaklaşık 1 aydır KTÜ Farabi Hastanesinde yatmakta olup tedavisine devam edilen, bu süre zarfında okulundan öğretmenlerinden ve arkadaşlarından ayrı kalan okulumuz 5/A sınıfı öğrencisi Muhammet Abay'ı ziyaret ederek karnesini ve hediyesini verdik. Öğretmenlerinin ve arkadaşlarının selamlarını ilettik. En kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz" dedi.

TRABZON

21 Ocak 2020 Salı

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