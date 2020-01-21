Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Avrupa’ya açılıyor

Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi 17 farklı ülke ile 5 Avrupa Birliği projesi yürütüyor. Projelerde 12 öğretmen ve 111 öğrencinin aktif katılımıyla bu 17 ülkeye öğrenci hareketliliği sağlanıyor.

Okul Müdürü Zekeriya Abanozoğlu, projeye katılan 111 öğrenci velisine yaptığı konuşmada öğrencilerinin sadece akademik anlamda değil sosyal beceriler anlamında da yetiştirmeyi amaçladıklarını, Mevlana’nın pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağı bu topraklarda sabit, diğer ayağı dünya üzerinde gezebilen nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Projelerden dolayı okulunun Avrupa Birliği’nden 1 milyon 150 bin Türk lirası civarında hibe desteği aldıklarını, bu tür çalışmaları bundan sonra da devam edeceklerini dile getiren Abanozoğlu özellikle projelerde görev alan öğretmenlere, öğrencilere ve her türkü desteği veren velilere teşekkür etti.

TRABZON 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:05

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