Trabzon'un gün batımını hiç böyle görmediniz Bin 461 karenin 59 saniye ile buluşması renkli görüntüler oluşturdu

Trabzon'un gün batımında çekilen bin 461 karenin 59 saniye ile buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

Trabzonlu fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Selman Uzun, 13 farklı günde 7 ayrı açıdan Yoroz, Akçaabat, Söğütlü, Faroz, Değirmendere, Araklı ve Sürmene'den Time Lapse bin 461 fotoğraf karesi ve video çekimleriyle Trabzon'un gün batımını 59 saniyede birleştirdi. Türkiye'de en iyi gün batımının Doğu Karadeniz'de gerçekleştiğini söyleyen yönetmen Uzun, Haziran ve Eylül tarihleri arası gerçekleşen deniz üstü güneş batımlarının bölge turizmin tanıtımına dikkat çekilmesi için böyle bir video hazırladığını söyledi. Trabzon’un kurtuluşunun tarihini vurgulamak içinde videoyu bin 461 fotoğraf karesiyle 59 saniyede birleştirdiğini belirten Uzun, bölgenin tanıtımı açısından daha önce yaptığı video çalışmaları yanında bugünlerde Trabzon kuşları adında belgesel çalışması yaptığını söyledi. Uzun, ilerleyen zamanlarda yeni projesinin Karadeniz’i kapsayacak belgesel filmi hazırlıklarına başladığını kaydetti.

TRABZON 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

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