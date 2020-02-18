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Bakan Varank ile 'Wattozz'u konuştu

İHA

Albayraklar Savunma firmasının kurucu ortaklarından olan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Prof, Dr. Fazıl Kırkbir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Wattozz Elektroşok silahının üniversitedeki ilk kopyasını gösterdi.

Bakan Varank ile 'Wattozz'u konuştu

Albayraklar Savunma firmasının kurucu ortaklarından olan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Prof, Dr. Fazıl Kırkbir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Wattozz Elektroşok silahının üniversitedeki ilk kopyasını gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde bir dizi toplantı ve inceleme için Trabzon’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelen KTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Fazıl Kırkbir tarafından Bakan Varank’a Türkiye’nin milli ve yerli ilk elektroşok silahı “Wattozz” elektroşok silahının ilk kopyası gösterildi.
Dünyadaki kablosuz tek elektroşok silahı olma özelliğine sahip ödüllü teknoloji Wattozz şok tabancasının 8 metreye kadar etkili atış yapabildiğini belirten Kırkbir, “Ayrıca attığı mermileri açık alanda 100 metreye kadar uzaktan kumanda edebiliyor. Böylece elektriğe maruz kalan hedef kaçmaya kalksa bile elektrik uzaktan tekrar devreye sokulup hedefin etkisiz hale gelmesine sebep olunuyor. Silahta bir şarjörde iki adet mermi var kullanıcı en fazla 34 saniye içinde şarjör değiştirebilir. Muadilleri içinde kullanım kolaylığı ve etkinliği açısından en kaliteli şok silahı diyebiliriz. Zaten kablosuz olması rakiplerinden bir adım önüne geçmesine sebep oluyor çünkü dünyadaki kablosuz ilk ve şu an için tek şok tabancasıdır” dedi.
Dünyanın birçok noktasında 800 bine yakın ön sipariş geldiğini dile getiren Kırkbir, “Şu an için dünyada kablosuz olması açısından rakibimiz yok şirketimize dünyanın her yerinden 800 bin kadar ön sipariş ki yaklaşık 1 milyar dolara karşılık geliyor ve distribütörlük talepleri geldi bunların bir kısmı ile ön anlaşmalar yapıldı. İsim aslında Vatoz bu isimdeki sessiz harfler elektriğin fazını sesli harfler ise nötr'ünü temsil ediyor. Elektriğe maruz kalan kişi titrer ve bu elektrik çarpılmasına sebep olan elektriğin faz kısmıdır. Bu sebeple V,T ve Z harfleri elektrik çarpılmasını temsilen titreme sonucu çift göründüğü için onu temsilen bu harfleri iki kere yazdık. Yoksa isim kesinlikle İngilizce değil. Watt evrensel bir ölçü birimidir” ifadelerini kullandı.

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