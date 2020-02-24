Mali Muşavirlerden Ocak ayı SGK bildirgesinin uzatılması talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mali Muşavirlerden Ocak ayı SGK bildirgesinin uzatılması talebi

İHA

Mali Muşavirlerden Ocak ayı SGK bildirgesinin uzatılması talebi

Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Pehlivan, Ocak Ayı SGK bildirge süresinin uzatılmasını istedi.
Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Pehlivan, 2020 Ocak ayı SGK bildirgelerinin uzatılması isteyerek, uzatmaların geç kalmadan yayınlanmasını talep ettiklerini söyledi. Pehlivan, “Bilindiği üzere, 6486 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.maddesi kapsamında 5 puanlık sigorta primi hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puan ilave bölgesel prim desteği hazine tarafından karşılanmaktaydı. 46486 Sayılı 6 Puanlık bölgesel hazine prim desteği 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermişti. 46486 sayılı 6 puanlık bölgesel prim teşviki 23 Şubat 2020 pazar gecesi 31048 nolu Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştır. Teşvikin uzama kararının SGK bildirimlerinin son günü 24 Şubat 2020 tarihinden bir gün önce pazar günü açıklanması meslektaşlarımızı büyük sıkıntıya sokmuştur. Kararın yayınlanması akabinde Odamız tarafından meslektaşlarımız konu hakkında ivedilikle bilgilendirilmiştir. Maalesef çoğu meslektaşımız pazar tatillerini bırakarak bürolarına gitmek zorunda kalmışlardır. Bu tutum meslek mensuplarımıza yapılmış büyük bir haksızlıktır. 24 Şubat 2020 tarihinde binlerce aylık prim ve hizmet bildirgesini bütün meslektaşlarımız diğer işlerini bırakarak yapmaya çalışmaktadır. Bir gün içerisinde bu iş yükünü ne sistem kaldırır ne de meslektaşlarımız yapabilir. Bu ay içerisinde iki gün sonra 26 Şubat 2020 son günü olan KDV Beyannamesi ve Muhtasar Beyannamelerinin de gönderileceği dikkate alınarak Ocak/2020 Ayına ait APH Bildirgelerinin verilme süresinin 28 Şubat 2020 tarihine uzatılması ve uzatma kararının da ivedilikle açıklanması gerekmektedir. Aksi takdirde hem mükellefler mağdur olacaktır hem de hazine alması gereken parayı zamanında alamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon’un 102. kurtuluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Trabzon’un 102. kurtuluş yıl dönümü çeşitli ...
Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçıları Senegal’den büyük umutla döndü
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçıları Senegal’den ...
Trabzon'da kitapsever vatandaşın kurduğu kütüphane hizmete açıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da kitapsever vatandaşın kurduğu kütüphane ...
Doğu Karadeniz'de 2019 yılında 12 bin 932 daireye yapı ruhsatı verildi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de 2019 yılında 12 bin 932 daireye ...
Alper Avcı: "Zoru başardık" Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Alper Avcı: "Üst lig için mücadelemizi sürdüreceğiz"
YEREL HABERLER Alper Avcı: "Zoru başardık" Hekimoğlu Trabzon FK ...
Trabzonspor'da Daniel Sturridge hayal kırıklığı yaşattı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Daniel Sturridge hayal kırıklığı ...
Trabzonspor zorlu fikstüre giriyor
YEREL HABERLER Trabzonspor zorlu fikstüre giriyor
Trabzonspor'u Sörloth ve Uğurcan taşıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'u Sörloth ve Uğurcan taşıyor
40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nu koşuldu
YEREL HABERLER 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nu koşuldu
Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
YEREL HABERLER Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
Maç izlerken kalp krizi geçirdi Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş'ın attığı ikinci gole dayanamayarak kalp krizi geçirdi
YEREL HABERLER Maç izlerken kalp krizi geçirdi Trabzonspor ...
Balıkçıların palamut oyunu: `Tombik´ çıktı
YEREL HABERLER Balıkçıların palamut oyunu: `Tombik´ çıktı
Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan
YEREL HABERLER Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan
Aylar öncesinde randevu alıp sıraya giriyorlar Küçük hasarlı araçların kaportasını değişik ağaç dallarıyla düzelterek adeta orijinalinden farksız hale getiriyor Trabzonlu kaporta ustası Ekrem Türe, yaptığı sıra dışı çalışmasıyla müşterilerin ilgi odağı oluyor
YEREL HABERLER Aylar öncesinde randevu alıp sıraya giriyorlar Küçük ...
Trabzon hasır bileziği, otomobil fiyatlarıyla yarışıyor
YEREL HABERLER Trabzon hasır bileziği, otomobil fiyatlarıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X