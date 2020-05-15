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Trabzonspor transfer politikasını belirledi

İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sonrası kulüplerin yaşaması muhtemel zorluklara karşı Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde transfer politikasını belirledi. Bordomavili kulüp kadro planlamasında oyuncunun kariyerini değil, potansiyelini ön planda tutacak.

Trabzonspor transfer politikasını belirledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sonrası kulüplerin yaşaması muhtemel zorluklara karşı Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde transfer politikasını belirledi. Bordomavili kulüp kadro planlamasında oyuncunun kariyerini değil, potansiyelini ön planda tutacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in Haziran ayında başlama ihtimaline karşı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, bir taraftan ise geleceğin planlarını yapıyor. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında şampiyonluğu hedefleyen bordomavililer, iki kulvarda da mutlu sona ulaşmak için kenetlenirken, bir taraftan ise geleceğin planlarını yapıyor.

Ekonomik tedbirler daha da artacak
Geçtiğimiz günlerde 23 Milyon TL'lik kar açıklayan Trabzonspor, aldığı kararlı mali tedbirlerle örnek kulüpler arasında gösterildi. Mali FairPlay'in yanı sıra TFF talimatlarına uyan ilk kulüp olan Karadeniz ekibi, korona virüsü sonrası ortaya çıkacak ekonomik tabloyu en az hasarla atlatmak için geçtiğimiz sezondan beri uyguladığı mali planlama üzerinde çalışmalarına devam ederken, daha sıkı tedbirleri hayata geçirecek.

Kariyere değil potansiyel satın alınacak
Korona virüs sonrası ortaya çıkacak ekonomik zorluklara karşı yeni arayışlara giren kulüpler, transfer politikalarını da belirlemeye başladı. Son iki sezondur uyguladığı transfer politikasıyla hem ekonomik hemde sportif manadan önemli bir başarı trendi yakalayan Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde transfer politikasını oyuncunun kariyerine değil potansiyeline ve takıma neler katabileceğine bakarak gerçekleştirecek.

Sörloth önemli bir örnek
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, bordomavili kulübün transfer politikasının önemli örneklerinden biri. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun önerisi ile Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in yer aldığı teknik ekibin takip edip onay verdiği oyuncu mali ve sportif katkısıyla takıma önemli bir güç kattı.

Altyapı belirleyici olacak
Ortaya çıkan salgın sonrası kulüpler kendi öz kaynaklarına yönelmeye başladı. Yüksek bedellerle transfer yapma döneminin sona erdiği söz konusu dönemde Trabzonspor son yıllarda altyapıya verdiği önem ve takıma kazandırdığı isimlerle ön planda yer alarak, hem Türk futbolunun hemde kendi ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirip, satma dönemini başlatmıştı. Bunun ilk adımını Yusuf Yazıcı ile başlatan Karadeniz ekibi, doğru planlamayla bu yapıyı sürdürmeyi hedefliyor. Gerek yetiştirdiği, gerekse keşfedip ön plana çıkardığı yerli ve yabancı bir çok oyuncusuna gelen transfer tekliflerini mevsimin başlamasıyla değerlendirmeye alacak.

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