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Trabzon'da kalabalık ve yoğun hareketliliğin olduğu caddelerde maskesiz gezme yasağı

İHA

Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplanarak il merkezi Ortahisar ilçesinde yayaların yoğun olarak kullandığı bir çok caddede maskesiz gezmeye yasak getirdi.

Trabzon'da kalabalık ve yoğun hareketliliğin olduğu caddelerde maskesiz gezme yasağı

Trabzon İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplanarak il merkezi Ortahisar ilçesinde yayaların yoğun olarak kullandığı bir çok caddede maskesiz gezmeye yasak getirdi.
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde kalabalık ve yoğun hareketliliğin gözlendiği, yayaların yoğun olarak kullandığı Meydan ve civarı, Gazipaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Kunduracılar Caddesi, Kemeraltı, Maraş Caddesi, Uzun Sokak, İnönü Caddesi, Trabzonspor Bulvarı, Çukurçayır Mah. Çukurçayır Caddesi, Çömlekçi Mah. Çömlekçi Caddesi, 1 ve 2 No’lu Sanayi Bölgesi, Kalkınma Mah. Farabi Caddesi, Beşirli Mah. Devlet Sahil Yolu Caddesi’nde, pandemi yayılım hızını düşürmek, sosyal hareketliliği azaltmak amacıyla 16.05.2020 tarihi 08.00’dan itibaren kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası marifetiyle, yayaların maskesiz dolaşmasına izin verilmemesine, sosyal mesafeye uyacak şekilde alışveriş, yürüyüş ve gezintilere müsaade edilmesine karar verilmiştir" denildi.
Yine aynı kurul, Arife ve Ramazan Bayramı günlerine yönelik olarak "İlimiz ilçelerinde mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlık giriş ve çıkışlarının ayrı olarak planlanmasına, arife günü ile bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine" hareketli yaşamı desteklemeye yönelik de "Hareketli yaşamı devam ettirmek amacıyla yürüyüş ve spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın, ilimiz Ayasofya Mahallesi sahil yürüyüş alanında sosyal mesafeye uyacak şekilde, maske kullanarak, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde güneş ışınlarına fazla maruz kalmadan, kabuklu kuruyemiş v.b. atıklarla çevreyi kirletmeden, gerekli hijyen kurallarına uymak suretiyle yürüyüş ve spor yapmalarına müsaade edilmesine" karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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