Uzungöl, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uzungöl, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

DHA

Fatih TURANSelçuk BAŞAR/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de oteller, koronavirüs salgını sonrası yeni sezona hazırlanıyor. Turizm işletmecileri, bugüne kadar vaka tespit edilmeyen doğa harikası Uzungöl'e tatilcileri bekliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken, Karadeniz'de turizm sektörü salgın sonrası döneme hazırlanıyor. Trabzon'da bölge turizmin gözbebeği olan Uzungöl'de her yıl binlerce turisti ağırlayan otel, pansiyon, motel gibi tesislerde, salgın sürecinde tadilatlar  tamamlandı. Son yılların en sakin turizm...

Uzungöl, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

<br>Fatih TURANSelçuk BAŞAR/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de oteller, koronavirüs salgını sonrası yeni sezona hazırlanıyor. Turizm işletmecileri, bugüne kadar vaka tespit edilmeyen doğa harikası Uzungöl'e tatilcileri bekliyor.<br>Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken, Karadeniz'de turizm sektörü salgın sonrası döneme hazırlanıyor. Trabzon'da bölge turizmin gözbebeği olan Uzungöl'de her yıl binlerce turisti ağırlayan otel, pansiyon, motel gibi tesislerde, salgın sürecinde tadilatlar  tamamlandı. Son yılların en sakin turizm sezonuna girmeye hazırlanan Uzungöl'de bayram sonrası hareketlilik bekleniyor. Tesis sahipleri, bugüne kadar vaka tespit edilmeyen doğa harikası Uzungöl'de tatilcileri bekliyor. Turizm işletmecileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında işletmelerinde önlem alacaklarını ve hijyene son derece önem vereceklerini belirterek, tatilcilerin endişelenmemesini istedi.<br>KADEMELİ YOĞUNLUK BEKLENİYOR<br>Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, hijyen kurallarını en üst seviyeye çıkarıp, yeni sezonda misafirlerini ağırlamaya beklediklerini belirtti. Akyüz, "Bu küresel salgının en fazla etkilediği sektörlerden biri turizm. Özellikle bizim bu bölgeye ciddi manada etki yaptı. Burada turizm ağırlıklı katma değer üreten toplumuz. Havaların diğer turizm bölgelerinde sıcak olacağı, denizden bulaş riski olduğu yönünde bazı söylemler, bizim bu bölgenin değerini üst seviyeye çıkaracaktır. Bayram sonrası kademeli şekilde bir yoğunluk bekliyoruz" dedi.<br>'TURİSTLER NABIZ YOKLUYOR'<br>Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedbirlere uyulmasıyla pozitif vakaya rastlanılmadığını aktaran Akyüz, "Bu süreçte otelciler olarak elimizden gelenin en iyisi sağlayacağız. Hijyen kurallarını en üst seviyeye çıkaracağız. Gelen misafirlerimiz hiç endişe etmesin. Önceki rezervasyonların çoğu şu an beklemede, iptal ettiklerimiz de oldu. Bizi sürekli arıyorlar buradaki durum için nabız yokluyorlar. Salgın Uzungöl'e hiç uğramadı çok şükür. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Misafirlerimizin sıkıntı yaşamayacaklarının garantisini veriyoruz" diye konuştu.<br>'ZOR SÜRECİ İYİ ATLATIYORUZ'<br>Uzungöl'de gezintiye çıkan Ayhan Ustaoğlu, Türkiye'nin salgınla mücadelede iyi bir sınav verdiğini anlatarak, "Gerçekten bu zor süreci iyi atlatıyoruz. Ülkemiz cennet, Uzungölümüz doğa harikası cennet bir köşemiz. Yavaş yavaş bu zor günler bitiyor. İnşallah tez zamanda tüm turistlerimiz buraya gelecek, doğanın keyfini sürüp, stres atacağı zamanlara en kısa sürede döneriz" dedi. Malatya'dan geldiği Karadeniz'de Uzungöl'ü ilk kez ziyaret eden Berat Gökbalık ise, "Muhteşem bir yer, ilk kez geldim, bu manzaraya hayran kaldım. Aynı fotoğraflarda göründüğü gibi çok güzel" ifadelerinde bulundu.<br>UZUNGÖL<br>Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yaylaorman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor.<br>DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çaykara Fatih TURANSelçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) <br>2020-05-17 09:56:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de yaylalara yolculuk erken başladı
YEREL HABERLER Karadeniz'de yaylalara yolculuk erken başladı
Karadeniz'de yaylalara yolculuk erken başladı
YEREL HABERLER Karadeniz'de yaylalara yolculuk erken başladı
Trabzonspor iki gün ara verdi
YEREL HABERLER Trabzonspor iki gün ara verdi
Sümela Manastırı'nda yamaçlar çelik ağlarla örülüyor
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'nda yamaçlar çelik ağlarla örülüyor
Sümela Manastırı’ndaki restorasyon çalışmalarında gelinen son nokta havadan ve manastırın içinden görüntülendi
YEREL HABERLER Sümela Manastırı’ndaki restorasyon çalışmalarında ...
Pehlevan’dan “Arı Tarım Komisyonu" kurulması önerisi Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan: “Çin’de yaşanan salgın nedeniyle dünya bal üretiminde aksamalar yaşanmaktadır; Bu dönemi daha iyi değerlendirerek, bal üretimimizi arttırmalıyız”
YEREL HABERLER Pehlevan’dan “Arı Tarım Komisyonu" kurulması ...
Koronavirüsle mücadelede 'ultraviyole ışınlı temizlik' uyarısı
YEREL HABERLER Koronavirüsle mücadelede 'ultraviyole ışınlı ...
Trabzon'da kalabalık ve yoğun hareketliliğin olduğu caddelerde maskesiz gezme yasağı
YEREL HABERLER Trabzon'da kalabalık ve yoğun hareketliliğin olduğu ...
Korona virüs salgını konut satışlarını olumsuz etkiledi Doğu Karadeniz’de satılan konut sayısı yüzde 59,7 azaldı
YEREL HABERLER Korona virüs salgını konut satışlarını olumsuz ...
Başkan Genç uyardı: “Rehavete kapılmayalım”
YEREL HABERLER Başkan Genç uyardı: “Rehavete kapılmayalım”
Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü
Korona virüs sürecinde altın fiyatları artınca Trabzon hasır bileziğinde üretim durdu Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı: "Hasır bilezikleri vitrinde ama ne alan var ne satan" "Yükselen altın fiyatları nedeniyle hasır bilezik üretimi şuan için durdu" "Altının gramını 386 liradan, Trabzon Hasır bileziğinin gramını ise 460 liraya satıyoruz"
YEREL HABERLER Korona virüs sürecinde altın fiyatları artınca ...
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olmuştu; testi negatif çıktı
YEREL HABERLER 'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olmuştu; ...
Trabzon’da gazetecilerin Covid-19 testi negatif çıktı
YEREL HABERLER Trabzon’da gazetecilerin Covid-19 testi negatif çıktı
Trabzonspor transfer politikasını belirledi
YEREL HABERLER Trabzonspor transfer politikasını belirledi
Sosyal Güvenlik Haftası Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdem Akbay: “Covid-19, Kanser ve Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine alınmıştır” “Salgın süresinde vatandaşlarımızın en çok hizmet aldığı GSS hizmetlerimiz aksatılmadan yürütülmektedir”
YEREL HABERLER Sosyal Güvenlik Haftası Trabzon Sosyal Güvenlik İl ...
Korona virüs şüphelisi çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı
YEREL HABERLER Korona virüs şüphelisi çarşafları birleştirerek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X