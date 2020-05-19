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Bozulmamış doğasıyla yerli ve yabancı turistleri cezbeden Hamsiköy bugünlerde sessizliğe büründü Zigana Dağı eteklerindeki Hamsiköy Korona virüs salgını sürecinde eski hareketli günlerini arıyor

İHA

Tarihi İpek yolu güzergahındaki Zigana Dağı eteklerinde, bozulmamış doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağında bulunan Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy Korona virüs salgını nedeniyle bugünlerde sessizliğe büründü.

Bozulmamış doğasıyla yerli ve yabancı turistleri cezbeden Hamsiköy bugünlerde sessizliğe büründü Zigana Dağı eteklerindeki Hamsiköy Korona virüs salgını sürecinde eski hareketli günlerini arıyor

Tarihi İpek yolu güzergahındaki Zigana Dağı eteklerinde, bozulmamış doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağında bulunan Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy Korona virüs salgını nedeniyle bugünlerde sessizliğe büründü.
İl merkezine 50, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Hamsiköy, doğası kadar yöreye has sütlacı ile de son yıllarda özellikle Arap turistlerin ilgi odağındaydı. Renk cümbüşü ve doyumsuz manzarası ile misafirlerine sütlaç keyfi sunan Hamsiköy, trekking ve safari sporlarına da uygun yapısı, şelaleleri ile yerli ve yabancı turistleri cezbediyordu. Her yıl Mayıs ayından itibaren hareketliliğin yaşandığı ve gelen vatandaşların araçlarını bile park etmeye yer bulamadığı Hamsiköy Korona virüs salgını nedeniyle bugünlerde sessizliğe büründü. 2017 yılında coğrafi işaret alarak tescil edilen, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen turistleri lezzetiyle kendine çeken Hamsiköy sütlacını üreten tesislerin çoğu hem Korona virüs hem de Ramazan ayı nedeniyle üretime ara verdi.
Yöre sakinlerinden Nurettin Aydemir, Hamsiköy’ün sessizliğe büründüğünü belirterek, “Normalde Hamsiköy’de bu zamanlarda araba bile park etmeye yer bulamıyorduk. Ama şuada çok sakin. Hamsiköy’ün tam yaşanılacak dönemi. Şuanda sadece yöre halkı var. Bugünlerde sessizliğe büründük” dedi.
Hamsiköy’de sütlaç ve ekmek üretimi yapan Seydi Konak ise “Biz beklemedeyiz. Bu sadece bizim değil tüm dünyanın bir sorunu. Fazla gelen olmadığı için sütlaç üretmiyoruz. Gelen oluyor ama çok az. Onları için sütlaç yapsak zarar ederiz. Ramazan’dan sonra inşallah bu durumlar düzelir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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