Kamyonun çarptığı minibüsteki öğretim görevlisi kadın öldü

<br>Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, kamyonun arkadan çarptığı minibüsteki Avrasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi Nursel Çakmak (30) hayatını kaybetti. Kazada, 3 kişi de yaralandı. <br>Kaza, öğle saatlerinde Ortahisar ilçesi Kutlugün Mahallesi'nde meydana geldi. İ.C. yönetimindeki 61 K 5245 plakalı kamyon, yolcu indirmek için duran M.E.'nin kullandığı 61 D 1338 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen minibüsteki yolculardan Nursel Çakmak hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü İ.C. polis ekiplerince gözaltına alındı. <br>Yaşamını yitiren Nursel Çakmak'ın, Avrasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenildi. Çakmak'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından morga konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR<br>2020-05-22 17:10:50<br>
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