Trabzon’da yaklaşık 25 bin öğrenci YKS için ter döktü Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler dışarıda heyecanla onları bekledi

Trabzon’da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) sona erdi.

Trabzon’da 89 binada yapılan sınava yaklaşık 25 bin öğrenci girerken, bunlardan 100 kadarı engelli olup 20’si tekerlekli sandalye ile sınava girdi.

Bin 415 salonda yapılan sınavda yaklaşık 3 bin 500 kişi görev alırken, sınava giren öğrenciler içeride ter dökerken velileri de dışarıda heyecanla onları bekledi.

Bazı öğrenciler soruları kolay bulurken, bazı öğrenciler ise zorluğundan yakınarak pandemi sürecinin de kendilerini olumsuz etkilediğini söylediler.

Sınavın genel olarak iyi geçtiğini belirten Ethem Enes Baysal, “Türkçe’de bazı sorularda biraz zorlandım. Genel olarak iyiydi. Pandemi sürecinde evde sürekli durduğumuzdan dolayı bizi rehavete düşürdü diyebilirim. İşin bilincinde olanlar ise rehavete düşmeyip çalıştı. Biz de rehavete düşmedik soruları çözmeye çalıştık” dedi.

Sınava giren kızını dışarıda heyecanla bekleyen Asiye Erdoğan da, “Heyecanlıyız, çocuklar içeride biz de dışarıda onları bekliyoruz. Pandemi süreci çocuğumu etkiledi. Bu süreçte sadece Sağlık Bakanlığını takip eder olduk. Haziran’da biraz kıpırdanma oldu. Bakalım ne kadar etkili olur. Kızım kendini çok hazır hissetmedi” dedi.

Velilerden Asiye Akdin ise, “Oğlum ilk kez sınava giriyor. Biz ondan çok heyecanlıyız. Sanki sınava biz girmiş gibi olduk, biz onlardan daha stresliyiz. Pandemi süreci çocuğu çok etkiledi. Dershaneye ikinci dönem pandemiden dolayı gidemedi. Evde çok çaba sarf etti. Allah hayırlısını nasip etsin” diye konuştu.

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