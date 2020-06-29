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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi 20 yeni otobüsü hizmete soktu

İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, hizmete aldığı 20 yeni otobüs ile ulaşım filosunu güçlendirdi. Toplu taşımadaki sorunları en aza indirmek ve yoğun hatlarda sefer sayılarını artırmak amacıyla alınan otobüsler için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun ev sahipliğinde tanıtım töreni düzenlendi.

Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi 20 yeni otobüsü hizmete soktu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, hizmete aldığı 20 yeni otobüs ile ulaşım filosunu güçlendirdi. Toplu taşımadaki sorunları en aza indirmek ve yoğun hatlarda sefer sayılarını artırmak amacıyla alınan otobüsler için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun ev sahipliğinde tanıtım töreni düzenlendi.
Kaliteli, konforlu ve güvenli kent içi ulaşıma büyük katkı sunacak 20 yeni otobüsün tanıtım törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, satın alınan 20 yeni otobüsü hizmete aldıklarını belirterek “Otobüslerimizle ilgili vatandaşlarımızın bazen serzenişleri oluyordu. Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız ve onların taleplerini yerine getirmek için hemen harekete geçtik. Bugün itibarıyla yaklaşık 18 milyon lira tutarında 20 yeni otobüsümüzü hizmete alıyoruz. Yeni otobüslerimizle birlikte yolcu taşıma kapasitemiz de yüzde 20 oranında artmış oluyor. Otobüslerimiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun. 60 yeni şoför alımı sürecinde de mülakat aşamasına geldik. Mevcut şoförlerimizi de ciddi bir eğitime tabi tutmaya başlıyoruz. Sadece şoförlerimizi değil esasında Büyükşehir Belediyemizin eğitim ihtiyaç analizini yapıyoruz. Ve tüm birimlerimizdeki personelimize dönük eğitim ihtiyacını tespit ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu ihtiyacı da gidereceğiz” dedi.

"Ulaşım Master Planı 18 ay içinde tamamlanacak"
Başkan Zorluoğlu, tanıtım töreninde Büyükşehir Belediyesinin ulaşımla ilgili projeleri hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde lansmanı gerçekleştirilen Ulaşım Master Planı’na önem verdiklerini dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Yakın zamanda yapacağımız ihale ile yaklaşık 18 ay içerisinde Ulaşım Master Planı’nı şehrimize kazandıracağız. Bundan sonra şehrimizin ulaşım ve trafikle ilgili bütün meselelerini de Ulaşım Master Planı’nda ortaya konulacak bilimsel veriler dikkate alınarak gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
Şehrin beklenti içerisinde olduğu dolmuş modernizasyonu konusunu da çözüme kavuşturduklarını ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Dolmuş modernizasyonu meselesini geçtiğimiz aylarda Şoförler Cemiyeti ve ilgili taraflarla yaptığımız müzakereler sonucunda çözüme kavuşturduk. 2020 yılı içerisinde çok daha konforlu, klimalı, güvenli ve güzel dolmuşlarla vatandaşlarımız seyahat edebilecekler. Ayrıca kırk tane dolmuşumuzu 80 taksiye dönüştürdük. Ortahisar’da 89 taksi vardı, 80 tane daha ilave ettik. Ve eski, yeni 23 yeni taksi durağı oluşturduk. Artık toplu ulaşımla yolculuk yapmak istemeyenler, rahatlıkla kendisine en yakın taksiye ulaşabilecek. Yine Akçaabat dolmuş modernizasyonu konusunu da bir karara bağladık. Önümüzdeki aylarda Akçaabat’taki dolmuşları da otobüse dönüştürüyoruz. Artık daha konforlu ve Büyükşehir Belediyesine bağlı bir sistemle çalışacaklar” diye konuştu.

"Otopark konusuna önem veriyoruz"
Göreve geldikleri günden itibaren otopark konusuna önem verdiklerini de belirten Başkan Zorluoğlu “Tanjant üzerindeki 311 araçlık otopark, ağustos ayı içerisinde hizmete açılacak ve Meydan bölgesindeki eksiklik ortadan kalkmış olacak. Bununla birlikte yeni otopark çalışmalarımız da var. İskenderpaşa otoparkını da önümüzdeki aylarda tamamen yıkacağız ve oranın kapasitesini de iki katına çıkaracağız. Yine kısa süre içerisinde aynı yerde caminin etrafındaki alanda yapacağımız ihale ile yer altında 600, yer üstünde de 100 araç kapasiteli otopark inşaatına başlayacağız. Yine Kadınlar Pazarı’nın hemen karşısındaki alanın altında olmak kaydıyla bir projemiz var. Kuruldan geçirebilirsek orada da 150 araçlık bir otopark gerçekleştireceğiz. Otoparkla alakalı olarak Akçaabat ilçemizde ciddi bir projemiz var. Tonya’da bir projemiz olacak. Diğer ilçelerle ilgili olarak 2024’e geldiğimizde 16 otoparkı gerek Ortahisar’da gerek diğer ilçelerimizde vatandaşımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Trafik sorununu çözmek için çalışmalara devam ettiklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Özellikle Değirmendere kavşağı, ciddi trafik sorunu ile karşılaştığımız bir bölge. Burası ile ilgili olarak Sayın Ulaştırma Bakanımız, Milletvekillerimiz ve Valimizin de destekleriyle çok önemli bir çalışma başlattık. Gümüşhane, Maçka tarafından gelen yolu, sahil yolu ile kavuşturuyoruz. Böylece proje tamamlandığında artık Değirmendere’deki trafik yoğunluğu bütünüyle ortadan kalkacak. Yine Maçka yolu tarafında tünel çalışması ve Liman’ın doğu kısmında kavşak dolgu çalışması da başladı. İnşallah yakın zamanda tamamlarız ve şehrimizin doğusundaki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırırız” dedi.

"Çukurçayır'a dikey bağlantılar yapılacak"
Çukurçayır’a ve Boztepe’ye dikey bağlantılar yapılacağını da belirten Başkan Zorluoğlu, “Böylece şehrin üst kotlarına gitmek isteyen vatandaşlarımız Meydan’a gelip bu bölgeye gitmek zorunda kalmayacak. Yine Moloz bölgesinden yapacağımız yeni tünellerle Çömlekçi tüneli civarında meydana gelmekte olan ciddi trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz. Bunun da projesi onaylandı. Çömlekçi’nin çıkışına kadar yapılacak yeni iki tünelle bu bölgenin trafiğini de ciddi ölçüde rahatlatacağız” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım Hareket Merkezi olmadığını ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Şu anda konteynerlerde hizmet veriyoruz. Trabzon gibi bir büyükşehirde teknolojik imkanların da kullanıldığı büyük bir Ulaşım Hareket Merkezi’ne ihtiyaç var. Bunu gidermek adına projemizi hazırladık. 7 Temmuz’da ihalesini gerçekleştireceğiz. Moloz mevkisinde uygun bir noktada teknolojik altyapı ile donatılmış çok güzel bir Ulaşım Hareket Merkezimiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanlarımızın destekleriyle projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz, geçirmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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