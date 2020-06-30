Üniversiteler pandemi sürecinde tanıtımlarını online yapıyor Avrasya Üniversitesi online tanıtım günleri başladı

Avrasya Üniversitesi Online Tanıtım günleri başladı. 13 Ağustos’a kadar devam edecek Online Tanıtım Günleri’nde üniversitenin Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonunda hazırlanan stüdyoda her gün Instagram ve Youtube’den toplamda yetmiş canlı yayın yapılacak.

Avrasya Üniversitesi Genel Sekreteri Gülay Yeniçeri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Korona virüs pandemi sürecinde bizler Avrasya Üniversitesi olarak bu süreçte öğrencilerimizin olumsuzluklar yaşamaması için tüm önlemleri alarak uzaktan eğitimlere başladık ve uzaktan eğitim konusunda alt yapımızı güçlendirdik. Aday öğrencilerimizin de tercihlerine ışık tutacağımız sosyal medya canlı yayınlarına dün itibariyle başlamış olduk. Üniversitemizin Ömer Yıldız Yerleşkesinde her gün saat 13:00 ve 15:00’da iki bölüm ya da programın öğretim elemanları kameralar karşısına geçerek canlı yayında aday öğrencilerimizin sorularına yanıt veriyor. Ayrıca sürecin devamında üniversitemizin bilimsel çalışmalarını ve araştırma ortamını yansıtabilmek adına öğretim üyelerinin katılımıyla çeşitli başlıklarda seminerler düzenlenecek. Buradan tüm aday öğrencilere sesleniyorum; sosyal medya hesaplarımızı takip ederek tüm bölüm ve programlarımız hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilirsiniz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.