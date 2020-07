Köpeklerin saldırısında kolunu kaybeden kadın o anları anlattı

Arzu ERBAŞ, Mehmet Can PEÇE/OF(Trabzon), (DHA)TRABZON´un Of ilçesinde, evinin yakınında 1'i pitbull, 2'si Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğrayan ve sol kolu dirseğinden kesilen, vücudunda yaralar bulunan Huriye Kaya (57), 6 ameliyat geçirdikten sonra taburcu oldu. Sokağa yalnız çıkmaya korktuğunu söyleyen Kaya, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Olay, 11 Haziran'da, Of'un Aşağı Kışlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Tekirdağ´dan memleketine çay hasadı için gelen Huriye Kaya, evinin yakınında 1'i pitbull, 2'si Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerle uzun süre mücadele eden kadın, çığlık sesleri üzerine koşarak gelen çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilen kadın, 7 kez ameliyata alındı. Parçalanan sol kolu dirseğinden kesilen, vücudunda yaralar bulunan Kaya, 1 ay sonra hastaneden taburcu oldu. Evine gelen Kaya, korku dolu anları unutamıyor, sokağa yalnız çıkmaya korkuyor.

Huriye Kaya, "Sabah erkenden çay bahçesine gitmek için evden çıktım. Olay yerine gelince baktım 3 köpek yolda yatıyor. Sessizce ilerlemeye çalıştığım anda bir anda ikisi sırtıma biri koluma saldırdı. Beni çeke çeke yolda sürüklediler. Üzerimde hiç kıyafet kalmadı. O anda pitbulun kolumu kopardığını gördüm. Bayılsaydım benim parçamı bulamazlardı. Can havli ile pitbulun boğazından sıkarak kolumu kurtarmaya çalıştım. O anda yukarıdan çay işçileri taşıyan biri beni gördü şok oldu. Üstümde hiç kıyafet kalmamıştı. Ne olduğunu anlamadım. Ben yardım istedim. Az ileride durdu. Sonra köpeklerin sahibine ve komşulara haber verdi. Beni oradan kurtarıp hastaneye kaldırdılar´´ diye konuştu.

`HASTANEDE ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERDİM´

Sahiplerinin başıboş bıraktığı köpekler yüzünden hastanede ölüm kalım mücadelesi verdiği dile getiren Kaya, `´Ben hastanede bir sürü iğneler vuruldum. Yoğun bakımda kaldım. Ameliyatlar geçirdim. Ben bu acıları yaşarken köpek sahipleri yan gelip yattılar. Benim ne olduğumu düşünmediler. Benim hastanede uykusuz kaldım. Ben ölüm mücadelesi verdim. Bu sorumsuzların cezalanmalarını istiyorum. Yetkililer benim sesimi duysun. Buradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´ya sesleniyorum. Benim sesim duyun. Beni bu hala sokanlara gereken cezayı verin´´ dedi.

`AİLECEK TRAVMA İÇERİSİNDEYİZ´

Olaydan sonra annesinin ve ailesinin psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Derya Günal da "Annem 6 kez ameliyat oldu. Ağrıları dinmedi. Sırtında hala ısırık izleri var. Akşamları uyuyamıyorum. Gece kabuslar ile yatağından kalkıyor. Yalnız başına sokağa çıkmakta korkuyor. Bu durum bizim de psikolojimizi bozdu. Babam yüzde 65 engelli biri. Annem bizim elimiz ayağımız her şeyimizdi. Şimdi o da bakıma muhtaç hale geldi. Gece annem üzerini bile örtemiyor. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Sorumluğunu alamadığınız köpekleri bakmayın. Yetkililerden caydırıcı cezalar istiyorum´´ diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Of Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ

