Trabzon'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Trabzon'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için anma töreni düzenlendi.

Hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde Sülüklü Mezarlığı’ndaki şehitlikte gerçekleştirilen anma programına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı.

Törende şehitlerin mezarı başında Kur'anı Kerim okunarak dualar edildi. Vali Ustaoğlu, Başkan Zorluoğlu ve protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı törende, duygusal anlar yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve protokol üyeleri, şehitlikteki törenin ardından 15 Temmuz şehitlerinin kabrini ziyaret etti. Vali Ustaoğlu ile Başkan Zorluoğlu, Yomra ilçesinde Sedat Kaplan ve Akçaabat ilçesinde Samet Uslu’nun kabirlerine gerçekleştirdikleri ziyarette dualar okudu.

Öte yandan vakit namazlarında Trabzon’daki tüm camilerde 15 Temmuz şehitleri için Kur’anı Kerim okundu.

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