Tabutta kan izi gördü, dedektif gibi iz sürdü Ankara’da hayatını kaybeden ağabeyinin ölüm nedenini bulmak için Trabzon’dan Ankara’ya giden Temel Kuzur, elde ettiği delilleri mahkemeye sundu Ağabeyinin dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Temel Kuzur, kesin ölüm nedeni için mezarı açtırarak otopsi yaptırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tabutta kan izi gördü, dedektif gibi iz sürdü Ankara’da hayatını kaybeden ağabeyinin ölüm nedenini bulmak için Trabzon’dan Ankara’ya giden Temel Kuzur, elde ettiği delilleri mahkemeye sundu Ağabeyinin dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Temel Kuzur, kesin ölüm nedeni için mezarı açtırarak otopsi yaptırdı

İHA

Ankara'da bir süre önce hayatını kaybeden Muhammet Kuzur'un memleketi Trabzon'daki defin işleminde kardeşi Temel Kuzur, tabutta kan izi gördü. Ankara'ya giderek dedektif gibi iz süren Kuzur, ağabeyinin dövülerek öldürüldüğünü ileri sürerek, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için mezarını açtırarak otopsi yaptırdı.

Tabutta kan izi gördü, dedektif gibi iz sürdü Ankara’da hayatını kaybeden ağabeyinin ölüm nedenini bulmak için Trabzon’dan Ankara’ya giden Temel Kuzur, elde ettiği delilleri mahkemeye sundu Ağabeyinin dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Temel Kuzur, kesin ölüm nedeni için mezarı açtırarak otopsi yaptırdı

Ankara’da bir süre önce hayatını kaybeden Muhammet Kuzur’un memleketi Trabzon’daki defin işleminde kardeşi Temel Kuzur, tabutta kan izi gördü. Ankara’ya giderek dedektif gibi iz süren Kuzur, ağabeyinin dövülerek öldürüldüğünü ileri sürerek, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için mezarını açtırarak otopsi yaptırdı.
Yaklaşık 20 yıldır Ankara’da yaşayan Muhammet Kuzur, 1 Haziran’da hayatını kaybetti. Esnaflık yapan Kuzur’un hayatını kaybetmesinin ardından A.K. isimli şahıs Trabzon’daki yakınlarını arayarak durumu bildirdi. Ölüm haberini alır almaz yola çıkan Temel Kuzur, ağabeyinin cenazesini Akçaabat ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'ne getirerek defnetti. Ağabeyini toprağa verirken tabutta kan izini fark eden Temel Kuzur, aklına takılan soru işaretleri nedeniyle Ankara’ya gitti. Burada dedektif gibi çalışan Kuzur, ağabeyinin ölüm nedenini araştırmaya başladı. Elde ettiği delilleri toplayarak avukat aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Temel Kuzur, ağabeyinin mezarının açılarak kesin ölüm nedeninin belirlenmesini istedi. Bu talebi yerinde bulan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akçaabat Adliyesi'ne bir yazı göndererek mezarın açılarak otopsi yapılmasını istedi. Mezarı açılan Kuzur’un cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Temel Kuzur’un olaya karıştığını iddia ettiği 5 kişinin ifadesi alındı.
Ağabeyi ile ilgili bazı şüphelerden dolayı otopsi için 1 Temmuz’da savcılık ve Adli Tıpa müracaat ettiğini belirten Temel Kuzur, “Mezarı açıp otopsisini yaptılar. Otopsi sonucu henüz belli değil ancak bazı şüphelerimiz var. 1 Haziran günü ölüm haberini saat 4.30’da aldık. Evine uzaklığı 56 kilometre bir yerde Keçiören’e bağlı Bağolum semtinde. Buraya gitmiş bir arkadaşı varmış, terzi, daha önce dikiş diktirmiş. Ben zaten abimle saat 1’de görüşmüştüm. Bana göğsümde bir ağrı var dedi. Daha önce Cumartesi günü Lokman Hekim Hastanesine gidiyor kalp krizinden şüphelenerek fakat kalp krizi çıkmadı. Efor testi, kan testi normal. Bana anjiyo olacağım dedi. Bende tamam abi dedim anjiyo ol. Bende gitmek istiyorum Salı, Çarşamba’ya niyet ettim gelmeye. Bana tamam iyiyim dedi. Hafif bir ağrım var dedi ama testlerinde bir sıkıntı yok. 4.30’da ölüm haberini aldık. Apar topar yeğenimle beraber buradan yola çıktım. Savcı gelecek dediler. Önce düşüp küvete çarptı dediler, sonra taşa çarptı. Bende öyleyse dedim bu adli vaka olur gidelim. Savcı gelecek deyince Ankara'da 23 gün kalır dedim. Yola çıktık Ordu’ya vardık, bize 'Gelmeyin biz hallettik, yıkadık temizledik, gönderiyoruz' dediler. Bende şüphe sezdim, savcı geldi mi dedim, geldi dediler, doktor geldi mi, geldi dediler. Önce bana ambulans geldi müdahale ediyor dedi oradaki mandıracının sahibi. Bahçe onunmuş. Fakat buraya geldi, tabutu aldık, başka tabuta koyacağız kan gördüm. Kan görünce açayım dedim. Hocada açmayalım dedi, tekrar yıkamamız gerekiyor fakat ben açtım. Tabutu açınca ağzındaki pamukta hiç kan yok. Bu kan nereden geliyor dedik, yüzünde yaralar olduğunu söylediler. Daha sonra oradan gelenlerin bir tanesi yeğenime fotoğrafları atıyor. Beş tane fotoğrafı. Ben cenazeden sonra gördüm fotoğrafları. İçime şüphe düştü. Bu ne dedik. Araştırmaya başladım inceledim” dedi.

“İçimde şüphe var; benim şahsı görüşüm cinayet diyorum”
5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Temel Kuzur, “Hiçbir düşen insanın böyle bir yara alacağını, hem de olduğu yer toprak. Taşa vurdu tamam taşa vurdu, vurdu yüzünü. Göz patlak, kulak patlak, kaburgaları komple ezik, koltuk altı balon gibi şişmiş. Hatta otopsi için çıkartırken sağ ayak bilekten yukarıda kalemden kırık olduğunu söylediler. Çıkarmadan önce araştırma yaptık. Söylenenle uygulananların hiçbir alakası olmadığını gördüm. İçimde şüphe var. Benim şahsi görüşüm cinayet diyorum. Ama cinayet olup olmadığını en yakın zamanda öğreneceğiz. Ben kimseyi de suçlamak istemiyorum. 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Doktor ölüm raporu veriyor, evde öldü diyor ama bahçede ölen bir insana nasıl evde öldü diyorsun. Doktor bey nasıl olduğunu ben bilmiyorum vermiş öyle bir rapor. Savcının imzası yok. Böyle şüpheler üzerine gerekenin yapılması için müracaat ettik. Şu anda bekliyoruz. Otopsi sonucu henüz belli değil, 15 gün olmuş henüz belli değil. Zannedersem önümüzdeki günlerde çıkacak, ondan sonra gerekeni zaten adalete güveniyoruz, adaletiin yapacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Özlü: Dikkat edersek 15-20 günde salgın durur
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: Dikkat edersek 15-20 günde salgın ...
Tüm Psikologlar Platformu Sözcüsü Bozkır: "Açık öğretimle psikolog yetiştirmek halk sağlığına zarar verir"
YEREL HABERLER Tüm Psikologlar Platformu Sözcüsü Bozkır: "Açık ...
Trabzon'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Annesi ve ablasının katili eniştesini, 20 yıl sonra öldürdü
YEREL HABERLER Annesi ve ablasının katili eniştesini, 20 yıl sonra ...
Hekimoğlu Trabzon FK, Antalya yolculuğu öncesi COVİD-19 testinden geçti
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK, Antalya yolculuğu öncesi ...
Plaj ve su sporları sahalarının açılış yapıldı
YEREL HABERLER Plaj ve su sporları sahalarının açılış yapıldı
Hüseyin Çimşir, takımı toparlamaya çalışıyor
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir, takımı toparlamaya çalışıyor
Prof. Dr. Başkaya'dan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'na yaban keçisi tepkisi KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya: "Tunceli’nin Munzur Çayı'ndaki alabalık, sazan gibi balıklar, dağdaki yaban keçileri, kınalı keklikler, ormanlardaki meşe ağaçları, madenleri gibi bütün doğal kaynakların Türkiye’nin herhangi bir diğer ilinde olduğu gibi bütün ülkeye ait olduğu unutulmamalıdır” "Tunceli, Gümüşhane’den, Artvin’den ve Antalya’dan daha zengin değildir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Başkaya'dan Tunceli Belediye Başkanı ...
Balığın az olmasına hava muhalefeti eklenince tezgahlar boş kaldı
YEREL HABERLER Balığın az olmasına hava muhalefeti eklenince ...
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı
Trabzonspor'da Manoel Messias bilmecesi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Manoel Messias bilmecesi
Trabzonspor pandemi sonrası yıkıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor pandemi sonrası yıkıldı
FETÖ’nün Trabzon’daki yapılanmasına 4 yılda büyük darbe vuruldu Trabzon’da FETÖ/PDY’den 11 bin 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER FETÖ’nün Trabzon’daki yapılanmasına 4 yılda büyük ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X