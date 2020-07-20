Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına moralsiz başladı

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Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon idmanı yaparken, diğer futbolcular hafif tempoda çalıştı. Moralsiz olan bordomavililer yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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