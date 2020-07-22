Trabzonspor, Eddie Newton yönetiminde çalıştı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Süper Lig'in 34, haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenör Eddie Newton yönetiminde çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, antrenör Eddie Newton yönetiminde 18.00’de yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordomavililer yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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