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Kayserispor ile Trabzonspor 46. randevuda Trabzonspor kupa finali öncesi Şampiyonlar Ligi vizesi almak istiyor

İHA

Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor ile ligde 46. kez karşılaşacak. Söz konusu müsabakalarda bordomavililerin 287 üstünlüğü bulunuyor.

Kayserispor ile Trabzonspor 46. randevuda Trabzonspor kupa finali öncesi Şampiyonlar Ligi vizesi almak istiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor ile ligde 46. kez karşılaşacak. Söz konusu müsabakalarda bordomavililerin 287 üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig’in son haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Kadir Has Stadyumu’nda yarın saat 21.00’de oynanacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran, Tarık Ongun yapacak. Bordomavililerde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasından sonra takımın başında sahaya Yardımcı Antrenör Eddie Newton çıkacak.

Şampiyonlar Ligi için son maç
Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluktan olan Trabzonspor’da bitime bir hafta kala ikincilik koltuğu da tehlikede. Yaşanan puan kayıpları sonrası morallerin bozulduğu bordomavililerin üçüncü DG Sivasspor ile arasındaki puan farkı 2’ye indi. Ligin 34’üncü haftasında Sivasspor Göztepe’yi yener, Trabzonspor ise Kayserispor deplasmanında kaybederse, bordomavililer ikincilik koltuğundan da olacak. Bu ihtimalin önüne geçmek isteyen bordomavililer, Kayseri deplasmanından mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

46. randevu
Kayserispor ile Trabzonspor Süper Lig tarihinde 45 kez karşılaştı. Bu maçlarda bordomavililer, 28 kez kazanırken, sarıkırmızılılar da 7 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 10 maç ise berabere bitti. Trabzonspor 86 gol atarken, Kayserispor ise 46 kez gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk yarısında maçı bordomavililer 62 kazanmıştı.

Kayseri'de de Trabzonspor üstü
İki takım arasında Kayseri’de oynanan 22 maçta da Trabzonspor’un üstünlüğü bulunuyor. Bordomavililerin 10 galibiyeti bulunurken ev sahibinin ise 6 galibiyeti bulunuyor. 6 maçta ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Bordomavililer attığı 27 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü.

En son galibiyeti 7 yıl önce
Trabzonspor’u konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor bu maçlarda 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan sarıkırmızılı ekip rakibine karşı son iç saha galibiyetini 20122013 sezonunda Robert Prosinecki yönetiminde 21’lık skor ile elde etmişti.

Newton'un ilk sınavı
Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Yardımcı Antrenör Eddie Newton da bu maçla birlikte ilk sınavını verecek. Newton'un Kayserispor mücadelesi öncesi yapılan son antrenmanda yedek ağırlıklı bir kadro denediği, bazı değişiklikler yapacağı öğrenildi. 29 Temmuz'da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını da düşünen bordomavililer ligi ikinci bitirme noktasında Kayserispor ile oynayacak olan müsabakaya büyük önem veriyor. Bu karşılaşmada ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkması beklenen Newton'un performansı da merak ediliyor.

Muhtemel ilk 11
Bordomavililerin Kayserispor karşılaşmasına Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Abdurrahim, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

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