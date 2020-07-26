Trabzonspor son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de 65 puan toplayarak son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı.

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 21 mağlup ederek puanını 65'e yükselterek sezonu 2. sırada tamamlayan Trabonspor son 9 sezonun en yüksek puanını topladı. Ligin son iki haftasına kadar şampiyonluk yarışının içinde yer almasına karşın bu hedefini gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, deplasmanda Kayserispor'u yenerek son 9 sezondaki en fazla puanı topladı ve ligi de en iyi sıralamasıyla kapattı.

Bordomavililer, 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 20102011 sezonundan sonraki en iyi başarısını 20192020 sezonunda gösterdi.

Trabzonspor'un son 9 sezonda elde ettiği puanlar ve sıralamalar şöyle:



20112012 (Sıralama 3) (Puan 56)

20122013 (Sıralama 9) (Puan 46)

20132014 (Sıralama 4) (Puan 53)

20142015 (Sıralama 5) (Puan 57)

20152016 (Sıralama 12) (Puan 40)

20162017 (Sıralama 6) (Puan 51)

20172018 (Sıralama 5) (Puan 55)

20182019 (Sıralama 4) (Puan 63)

20192020 (Sıralama 2) (Puan 65)

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