Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (3)

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Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden kişinin, Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) olduğu belirlendi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon TRABZON, (DHA)
2020-08-14 19:32:56
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