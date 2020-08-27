Trabzonspor'da yeni sezon mesaisi

TRABZON (DHA) Trabzonspor, bugün yaptığı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 17.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan günün ikinci antrenmanında kuvvet çalışmalarının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Bordo mavili takım, yarın 10.00´da yapacağı antrenmanın ardından Samsun´a hareket ederek Samsunspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi kampa girecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon
2020-08-27 19:04:43
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