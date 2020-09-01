Fındık ihraç sezonu tarihi ihracat rekoru ile tamamlandı Trabzon en çok fındık ihracatı yapılan iller sıralamasında yeni birinciliği kaptırmadı

1 Eylül 2019 tarihinde başlayıp 31 Ağustos 2020 tarihinde sonra eren 2019/2020 fındık ihraç sezonunda Türkiye’den 342 bin 318 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 2 milyar 301 Milyon 863 Bin 988 ABD Doları döviz girdisi sağlandığı ve ihracatta miktar olarak da, değer olarak da hedeflenen rakamların üzerine çıkıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamülleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Trabzon ilinden 126 bin 344 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 879 Milyon 81 Bin 673 ABD Doları döviz girdisi sağlandığını hatırlattı. 2019/2020 ihraç sezonunda Trabzon ilinden ihraç edilen fındık ihracatında miktarda yüzde 13 ve değer tutarda da yüzde 29 oranında artış sağlandığını belirten Cirav, ihraç sezonunda fındık ihracatının il bazında sıralamasında en çok fındık ihracatı gerçekleştiren ilin önceki sezonlarda da olduğu gibi yine Trabzon olduğunu söyledi. Cirav “Trabzon ili ülkemizin toplam fındık ihracatının yüzde 38’lik kısmını tek başına gerçekleştirmiştir. 1. sırada yer alan Trabzon’u, 2 sırada İstanbul, 3 üncü sırada ise Giresun ve 4. sırada da Ordu illeri takip etmiştir. İhraç sezonunda Trabzon’dan 61 değişik ülkeye fındık ihraç edilmiş olup, en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, Almanya, Fransa, Kanada ve Polonya olmuştur” dedi.

Cirav, fındıkta uygulanan bu başarılı ve istikrarlı politikanın meyvelerinin ülke olarak önümüzdeki dönemde fazlasıyla alınacağını belirterek, bundan böyle daha çok kazanan üreticinin fındıkta verim ve kaliteye çok daha önem vermeye başlayacağını kaydetti.

1 Eylül 2020 tarihi itibariyle başlayan 2020/2021 fındık ihraç sezonun verimli ve tüm paydaşların hele hele üreticinin daha çok kazanacağı bir sezon olmasını dileyen Cirav, üreticinin elindeki fındığı çok iyi bir şekilde değerlendirerek kurutma işlemlerinin son derece titiz bir şekilde yapmasını ve ürünün tümünün bu aylarda pazara indirme yerine kısım kısım satışa sunmasını önerdi.

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