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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anders Trondsen: "Gelmeden önce takımın tamamını tanıyordum"

İHA

Anders Trondsen: "Gelmeden önce takımın tamamını tanıyordum"

Trabzonspor'un, yeni transferi Anders Trondsen, bordomavili takıma gelmeden önce Sörloth'un sayesinde takımın tamamını tanıdığını belirterek, golcü oyuncunun performansının Norveç'te tam olarak bilinmediğini söyledi.
Trabzonspor'un, yeni transferi Anders Trondsen, açıklamalarda bulundu. Bordomavililerin yeni transferi Trondsen, çok iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, "Alışma sürecim gayet iyi gidiyor, fizik olarak da iyi durumda olduğumu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarım beni gayet iyi karşıladılar. Burada olmaktan dolayı çok mutlu hissediyorum. Burada bir arkadaşınızın olması sizin hayatınızı mutlaka kolaylaştırıyor. Sörloth ile beraber 15 16 ve 21 yaş altı takımlarında hep beraberdik. Hatta beraber oynadığımız takımların hepsinde neredeyse oda arkadaşıydık. Böyle birinin sizden daha önce burada olması sizin hayatınızı daha da kolaylaştırıyor. Gün geçtikçe diğer takım arkadaşlarımı daha iyi tanıma fırsatı buluyorum. Gerçekten harika bir oyuncu grubuna sahibiz. Tüm takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir yolda gittiğimizi söyleyebilirim. Hepsine bana gösterdikleri yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Sörloth ile her gün konuştuk"
Trabzonspor’a transferinde Sörloth’tan her gün takım hakkında bilgi aldığını ifade eden Trondsen, “Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Rosenborg’da son maçımı yaklaşık iki hafta önce oynamıştım. Korona virüs nedeniyle biraz gecikmeler yaşandı ama sonra Trabzon’a gelerek sağlık testlerinden geçtim. Aslında 45 gün gecikmeli de Trabzon’a gelebilirdim ama bunu istemedim. Çünkü Trabzonspor’un çok önemli bir fırsat olduğunu ve hemen buraya dahil olmam gerektiğini düşündüm. O dönemde neredeyse her gün görüntülü olarak Sörloth ile görüşüyorduk. Hatta Sörloth ile o kadar çok şeyi konuştuk ki neredeyse gelmeden önce takımı tamamen tanıyordum. Sörloth olmasa da Trabzonspor’a gelebilirdim çünkü ne kadar büyük bir takım olduğunu görüyorum. Trabzonspor’a gelmek benim kararımdı ama tabii ki transfer sürecimde neredeyse her gün Sörloth ile konuşarak Trabzonspor hakkında bilgi edindim” diye konuştu.

“Sörloth'ün performansı tam olarak bilinmiyor"
Sörloth’un tüm maçlarını izlediğini belirten Anders Trondsen, “Norveç’teki televizyon yayınları nedeniyle Türk futbolunu takip edebilmek açıkçası biraz zor oluyor. Bazı maçların tamamen yayınlanmadığını düşündüğünüzde Sörloth’un performansı Norveç’te tam olarak bilinmiyor diyebilirim. Ancak ben kendisinin buradaki tüm maçlarını takip ettim. Kendi özgüvenini kazandığında üst düzey bir performans gösteriyor. Ben de aynı şekilde performans gösterirsem, ben de çok mutlu olurum” dedi.

“Trabzon ile Trondheım benziyor"
Şehirde hiç yabancılık çekmediğini ifade eden Trondsen, “Trabzon aslında Norveç’te yaşadığım Trondhem şehri ile benzer özellikler gösteriyor. İkisi de küçük şehirler. Pandemi dolayısıyla çok fazla dışarı çıkma ve şehri tanıma fırsatı bulamadım. Ancak Sörloth ile konuştuğumuzda özellikle deniz kenarında çok güzel restoranlar olduğunu ve gidilebilecek pek çok yer olduğunu söyledi. Umarım pandemi bittikten sonra şehri daha çok gezme ve tanıma fırsatı bulacağım” dedi.

"Zeki oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz"
Kaliteli oyunculardan oluşan bir takımımızın olduğunu ifade eden Trondsen, “Takıma ilk baktığımda gerçekten zeki oyunculardan kurulu bir ekip olduğumuzu görüyorum. Böyle oyuncularla oynamak her zaman daha kolaydır. Ne yapmaları, nerede olmaları gerektiğini bilen oyuncularla oynamak her zaman işinizi kolaylaştırır. Bu kadar akıllı ve çabuk düşünebilen oyuncuların takımınızda olması alışma sürecindeki bir oyuncu için de çok önemlidir. Seviye Norveç’te alışık olduğumdan daha üstte bir seviye. Geldiğimde kalitenin çok yüksek olduğunu gördüm. Takımımızın iyi ve kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Gol katkısıda sağlayacağım"
Oyun stili hakkında da bilgiler veren Trondsen, “Sörloth’un da bahsettiği gibi iyi bir sol ayağım olduğunu düşünüyorum. Topa sahip olmayı seven, topla oynamayı ve pas yapmayı seven bir oyun tarzım var. Orta sahada hızlı bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Bazen de kayarak müdahaleleri yapmayı seven bir oyun tarzım var. Şut atma fırsatı bulduğumda takımımıza skor anlamında da pek çok katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Tabii ki bunları hep birlikte göreceğiz” dedi.

“Lig'e adaptasyonum kolay olacak"
Norveç ve Türkiye’nin fiziksel özelliklerin ön plana çıktığı ligler olduğunu söyleyen Trondsen, “Norveç Ligi de aslında fiziksel özelliklerin öne çıktığı bir lig. Türkiye Ligi’ne baktığımda sürekli öne arkaya doğru ve çabuk oynanan, kontra atakların ve hızlı atakların çok olduğu bir lig yapısı olduğunu gördüm. Buradaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onlar da benzer şeyler söylediler. Yüksek tempolu ve kaliteli oyuncuların bulunduğu bir lig olduğunu biliyorum. Tabii ki düşündüğümüzde Norveç’teki ligle Türkiye Ligi’ni karşılaştırdığımızda burada temponun daha yüksek olduğunu ve daha kaliteli oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Ben rakibin temposuna, rakibin kalitesine ve rakibin yapabileceklerine ayak uydurabilen bir oyuncuyum. Dolayısıyla lige adaptasyonumun da kolay olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

"Taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum"
Taraftarlarımızdan çok olumlu dönüşler aldığını belirten Trondsen, “Taraftarlarımızla karşılaştığımda muhteşem reaksiyonlar alıyorum. Özellikle sosyal medya üzerinden çok fazla mesaj aldım, belki birçoğuna cevap da veremedim. Beni burada ne kadar iyi karşıladıklarını ne kadar güzel şeyler düşündüklerini her mesajlarında ve her karşılaşmamızda görebiliyorum. Herkesten, tüm takım arkadaşlarımdan ne kadar büyük bir taraftar kitlemizin olduğunu duydum. Bunu zaten biliyordum ancak ne yazık ki pandemi nedeniyle onlarla birlikte olamıyoruz, onların önünde oynayamıyoruz. Umuyorum ki kısa süre içinde bu pandemi süreci biter. Taraftarımızın önünde oynayacağımız maçları dört gözle bekliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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