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Palamutun fiyatı yüz güldürüyor, istavrit ve mezgitin fiyatı ise üzüyor Geçen sene sezon başında tanesi 20-25 TL’den satılan palamut bu sene bol olunca fiyatı yarı yarıya düştü

İHA

Palamutun fiyatı yüz güldürüyor, istavrit ve mezgitin fiyatı ise üzüyor Geçen sene sezon başında tanesi 20-25 TL’den satılan palamut bu sene bol olunca fiyatı yarı yarıya düştü

Karadeniz’de 1 Eylül'de başlayan balık av sezonu geçtiğimiz yıla oranla bol palamut avı ile dikkat çekerken, geçen sezon başında 2025 TL’den satılan palamut, tezgahlarda tanesi 7,510 TL arasında satılıyor. Palamut bolluğuna rağmen diğer balık çeşitlerinin az olması özellikle mezgit ve istavrit fiyatlarını yükseltiyor.
Balıkçılar yeni sezonun bol olacağını ümit ettiklerini ancak şu an için konuşmanın erken olduğunu belirterek Eylül 15’den sonra her şeyin daha net belli olacağını düşünüyor.
Trabzon Balık Halinde tanesi 7,510 TL’den satılan palamutlar vatandaşı memnun ederken balıkçı esnaflarından Emin Avcı, sezonun ilk günleri olmasına rağmen palamutun bol olmasının hem vatandaşı hem de kendilerini memnun ettiğini söyledi.
Geçen sene bu zamanlarda az olan palamudun tanesini 2025 TL’den satıldığını bu sezon ise fiyatın yarıdan aşağıya düştüğünü belirten Avcı, “Sezonun ilk günleri olmasına rağmen gayet güzel. Palamutta bolluk var diğer balık çeşitleri de yavaş yavaş gelmeye başladı. Yüzümüz gülüyor balık bol olacağa benziyor. Geçen seneye göre çok daha bol. Fiyatını 10 TL’den satıyoruz biraz daha büyürse daha da iyi olacak. Bu sezon görünüşe bakılırsa bol olacakmış gibi gözüküyor inşallah bol olur. Geçen sene bu zamanlarda balık çok azdı hemen hemen yoktu. Geçen sene olanın fiyatı da 2025 TL idi. Bu sene umutluyuz” dedi.
Balık esnaflarından Münir Yılmaz da palamudun bol olduğunu ancak diğer balık çeşitlerinin aynı olmadığını ifade ederek “Sezon açıldı şimdiden palamut bol gibi gözüktü. İlerleyen günlerde bol mu yoksa az mı olacağını göreceğiz. Şu anda palamut var gibi gözüküyor. Fiyatlar gayet uygun. 300 gramlık palamutlar 10 TL 7.5 TL’den satılıyor. Geçen sene bu zamanlar böyle bol yoktu. Daha azdı fiyatları da daha yüksekti. 1520 TL’den satılıyordu. Diğer balık çeşitleri şu anda bol değil. Az miktarda da olsa geliyor. Mezgit, istavrit fiyatları biraz yüksek. İstavrit 2530 TL arasında satılıyor bu vatandaş için biraz yüksek. Mezgit ise 3050 TL arasında satılıyor. Mezgitin de fiyatı yüksek biraz bollanırsa fiyatları düşer. Beklentim palamudun bol olacağı düşüncesindeyim. Birkaç gün sonra da Çinekop olabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.
Balıkçı Çetin Kavzoğlu ise şu an konuşmanın erken olduğunu kaydederek “Şu an için konuşmak erken. Biraz daha beklememiz lazım. Ayın 15’inden sonra her şey belli olur. Balık şu an bol gibi gözüküyor. Geçen seneye kıyaslarsak bu kadar bol olmamıştı. Palamut fiyatları 7,510 TL arasında değişiyor” şeklinde konuştu.
Vatandaşlarda palamudun fiyatını şimdilik normal bulduklarını belirterek ilerleyen günlerde de böyle bol olması durumunda fiyatının daha da düşeceğini ümit ettiklerini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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