FİSKOBİRLİK fındık alımlarına devam ediyor

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) fındık alım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

FİSKOBİRLİK’ten yapılan açıklamada, üretici ve ortaklardan ciddi bir talep olduğu belirtilirken, zaman zaman bazı kooperatiflerde yoğunluk oluştuğu ifade edildi. Açıklamada üretici ve ortakların dilerlerse ürünlerini alım noktalarına kendileri getirerek ya da harmandan çuvallanmış şekilde teslim edebilecekleri dile getirildi.

Yeni sezon fındık alım faaliyetleri ile ilgili bir açıklama yapan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ‘’ Yeni sezona tüm Kooperatif ve personellerimiz ile hazır bir şekilde girdik. Üretici ve ortaklarımızda çok ciddi bir talep görüyoruz. Zaman zaman bazı Kooperatiflerimiz yoğun talepten dolayı neredeyse 24 saat alım çalışmalarına durmaksızın sürdürüyor. Fındığını FİSKOBİRLİK’e teslim eden tüm üreticilere, ortaklarımıza ve özveri ile çalışmalarını sürdüren personelimize teşekkür ediyorum. Bu yıl çok ciddi hedeflerimiz var ve bu doğrultuda üretici ve ortaklarımızla birlikte faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz’’ dedi.



"Ürün bedeli piyasanın 25 ile 50 kuruş üzerinde"

Piyasanın 25 ile 50 kuruş üzerinde fiyat politikasını kararlılıkla sürdürdüklerini ve üretici ve ortaklardan olumlu dönüş aldıklarını belirten Başkan Lütfi Bayraktar ‘’FİSKOBİRLİK’in bu fiyat politikasından rahatsız olanlar var. Bunlar zaman zaman basın ve sosyal medya aracılığıyla isimsiz haberlerle, sahte hesaplarla FİSKOBİRLİK hakkında dezenformasyon yapıyorlar. Yalan yanlış bilgilerle FİSKOBİRLİK’in adını ve çalışmalarını karalamak istiyorlar. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu kendini bilmezlere en güzel cevabı, fındığını FİSKOBİRLİK’e teslim eden ve memnun kalan üretici ve ortaklarımız zaten her platformda verecektir’’ ifadelerini kullandı.

Ürün bedellerinin ödenmesi ile ilgili de bir açıklama yapan Başkan Bayraktar ‘’Üreticilerimiz isterlerse ürünlerinin bedelini peşin olarak alabilirler. Evrak ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra üreticilerimizin ve ortaklarımızın ürün bedelleri anında beyan ettikleri banka hesabına yatırılmakta. Ayrıca fındıklarını emanet olarak da FİSKOBİRLİK’e teslim edebilirler. Ürünlerini emanet teslim eden üretici ve ortakların ürün bedelleri de diledikleri zaman beyan ettikleri banka hesabına yatırılacaktır’’ diye konuştu.



"Son 5 yıldır her sene katlanarak büyümeyi sürdürüyoruz"

Kooperatiflerin sahadaki çalışmalarını da yakından takip eden Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar şunları söyledi:

‘’Üretici ve ortaklarımızdan olumlu geri dönüşler almak, onların FİSKOBİRLİK’e sahip çıkmaları, bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Onların FİSKOBİRLİK’ten beklentilerini biliyor, çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Son 5 yıldır her sene katlanarak büyümeyi sürdürüyoruz. Fındık üreticilerinin alın terine değer katmak adına, sadece bu yıl içinde Entegre Tesisimizin çalışma kapasitesini 3 kat artırdık. Ancak bunları yeterli görmüyoruz. Nihai hedefimiz, yeni yatırımlar ve ARGE çalışmalarımız ile Türk fındığını ve üreticisini hak ettiği konuma getirmek. ’’

