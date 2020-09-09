Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, geleneği sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz sezon İstanbul'un üç büyüklerine karşı yenilmeyen bordomavililer, bu karşılaşmalardaki 10 maçlık yenilmezlik serisini yeni sezonda da devam ettirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Medical Park Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. Yeni sezonun ilk haftasında evinde konuk edeceği rakibini yenerek lige moralli girmek isteyen bordomavililer, son 10 maçtır İstanbul'un üç büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında elde ettiği yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Bordomavililer Süper Lig'de bu ekiplere karşı en son yenilgisini 10 Şubat 2019'da deplasmanda Galatasaray'a karşı 31'lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından bordomavililer ezeli rakipleri karşısında yenilgi yüzü görmedi.

Trabzonspor'un, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı son 10 maçta aldığı sonuçlar şöyle:



20182019 sezonu

30. Hafta Fenerbahçe Trabzonspor: 11

33. Hafta Trabzonspor Beşiktaş: 21



20192020 sezonu

3. Hafta Fenerbahçe Trabzonspor: 11

6. Hafta Trabzonspor Beşiktaş: 41

13. Hafta Trabzonspor Galatasaray: 11

20. Hafta Trabzonspor Fenerbahçe: 21

23. Hafta Beşiktaş Trabzonspor: 22

30. Hafta Galatasaray Trabzonspor: 13



Türkiye Kupası

Trabzonspor Fenerbahçe: 21

Fenerbahçe Trabzonspor: 13

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