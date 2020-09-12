Trabzonspor ile Beşiktaş 131. randevuda

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk erecek olan Trabzonspor rakibiyle 131 kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 130 maçta siyahbeyazlılar 53, bordomavililer ise 45 kez galip geldi. 32 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 20 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmada Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda siyahbeyazlılar 53, bordomavililer ise 45 kez kazandı. 32 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Beşiktaş'ın 179 golüne, Trabzonspor 145 golle karşılık verdi.



Trabzon'daki lig maçları

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 46 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 23, Beşiktaş da 14 kez sahadan galip ayrıldı. 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor 66, Beşiktaş ise 57 gol attı.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maçı bordomavililer 41 kazanırken, İstanbul'da oynanan karşılaşma ise 22 beraberlikle sonuçlandı.

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