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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortahisar Yavuz Selim Sahasında sona gelindi

İHA

Ortahisar Yavuz Selim Sahasında sona gelindi

Hekimoğlu Trabzon FK’nın yeni sezonda maçlarını oynayacağı Ortahisar Yavuz Selim Sahasında sona gelindi. Bin kişilik tribün inşaatı tamamlanan stadın geri kalan eksikleri ise ligin 2. haftası oynayacak Amed SF maçına kadar bitirilecek .
Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan Medical Park Stadyumu'nun yanında yer alan Ortahisar Yavuz Selim Sahası hakkında bilgi veren Hekimoğlu Trabzon FK Taraftarlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Melih Hekimoğlu, “Hekimoğlu Trabzon FK olarak artık yeni stadımıza kavuşmaya çok yakınız. Geçen sezon maçlarımızı Vakfıkebir’de oynadık. Bizi orada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve tüm Vakfıkebirlilere teşekkür ederiz” dedi.
Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nın çalışmalarında artık sona gelindiğini de ifade eden Melih Hekimoğlu, “Stadın yüzde 95’i tamamlandı. Artık son rötuşlar yapılıyor. Ligin ikinci haftasında Amed SF ile oynayacağımız maça kadar yetişeceğini düşünüyoruz. Ama yetişmezse sonraki maça kadar yetişecektir” ifadelerini kullandı.
Kombine bilet ile ilgili tüm hazırlıkları yaptıklarını da söyleyen Melih Hekimoğlu, “Fakat TFF, maçların seyircisiz oynanması yönünde karar aldı. Biz de bu nedenle kombine satışına başlayamadık. İnşallah pandemi son bulur ve en kısa zamanda seyircili maçlar oynarız. O zaman biz de kombine satışlarımızı yapacağız” şeklinde konuştu.
Takım hakkında da konuşan Melih Hekimoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Stadımız yeni, takımımız yeni. İnşallah bu yeni stadımızda sezon sonu hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız. Bu konuda takımımıza güveniyoruz. Güçlü bir kadro kurduk. Bunun da meyvelerini lig başlayınca toplamaya başlayacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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