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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon’da kortlar İl Spor Merkezi Kursları ile şenleniyor

İHA

Trabzon’da kortlar İl Spor Merkezi Kursları ile şenleniyor

Pandemi sürecinde uzun süre evde kalarak hareketsiz günler geçiren gençler, normalleşme süreci sonrasında tenis kortlarını doldurmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığının koyduğu kurallara titizlikle uyularak açılan kurslara ilgi artıyor. 12 açık ve 2 de kapalı kortun bulunduğu, ülkenin en modern tesislerinden biri olan Beşirli Tenis Kompleksindeki kortlarda başlayan spor merkezleri kapsamındaki kurslara katılanlar, hem spor yapıyor, hem de neşe dolu saatler geçiriyor.
Her yaşta hareketsiz yaşamın önemli bir sorun olduğunun altını çizen Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Covid 19 salgını sürecinde insanların spor aktivitelerini iyice azalttığına dikkat çekerek, “Normalleşme süreci ile tesislerimizde, sıkı kurallar çerçevesinde eğitimler başladı. Birçok branşta, mesafe kurallarına uyarak belirlediğimiz sayıda katılımın sağlandığı kurslarda en çok ilgiyi gören branşlardan biri de tenis. Kortlarımız gün boyunca raket sesleriyle şenleniyor” diye konuştu.
Tenisin, oynanırken bütün kasların çalışması nedeniyle sağlıklı gelişim için çok tercih edilen bir branş olduğunu ifade eden İl Müdürü Öztürk, “Kol, bacak, omuz, kafa, bel, hemen hemen bütün kasların güçlenmesine katkıda bulunan bir branş. Annebabaların bu branşa ilgili biraz da bu özelliğinden kaynaklanıyor. Çok sayıda çocuk ve gencimiz kurslarımıza katılarak hareketsiz yaşamdan kurtuluyor” dedi.
İl Spor Merkezlerine ilgilin sürekli arttığını kaydeden Ortahisar İlçe Spor Müdürü Ecvet Kurt da, “Kortlarımız ve diğer salonlarımız, bütün spor aletlerine kadar sürekli olarak dezenfekte ediliyor, kursiyerlerimiz ve antrenörlerimizin ateşlerinin ölçümünden diğer kurallara kadar her şey düzenli olarak uygulanıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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