Trabzonspor, Denizli'ye eksik gitti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor eksik kadroyla Denizli'ye hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sonrasi Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla ile Denizli'ye hareket eden bordomavili kafilede 22 futbolcu yer aldı. Sakatlıkları bulunan Trondsen, Pereira, Ekuban, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı, Hosseini, Marlon'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Flavio kafilede yer almadı. Antrenman eksikliği bulunan Bilal Başacıkoğlu da Denizli'ye götürülmedi.

Trabzonspor'un yeni transferleri Benik Afobe ve Lewis Baker kafile de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.