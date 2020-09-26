Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçından notlar



Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 3´üncü haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, ligde son oynanan Yukatel Denizlispor maçına göre Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11´de 2 değişikliğe gitti. Newton, savunmada Abdurrahim´in yerine sakatlıktan dönen Marlon´a, orta sahada ise Campi´nin yerine kart cezasını tamamlayan Flavio´ya görev verdi. Sakatlıkları bulunan Trondsen, Kamil Ahmet ile Ekuban´ın yanı sıra yeni transfer Diabate, ayrıca Pereira, Hosseini, Arda Akbulut, Guilherme ve Salih kadroda yer almadı.

MARLON İLK KEZ

Trabzonspor´da sezon öncesi Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve ardından Süper Lig´de oynanan iki maçta forma giyemeyen yeni transferlerden sol bek Marlon, Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilk kez resmi bir maçta bordo-mavili forma ile sahaya çıktı.

YUSUF 2 AY SONRA KADRODA

Trabzonspor´da son olarak geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yer alan ve bu sezon sakatlığı nedeniyle ilk iki haftada forma giyemeyen Yusuf Sarı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla takıma döndü. Tedavisi tamamlanan genç oyuncu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.

HOSSEINI VE GUILHERME KULÜP BAKIYOR

Trabzonspor´da kadroda düşünülmeyen savunma oyuncusu Hosseini ile hücum oyuncusu Guilherme kendisine kulüp bakıyor. Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna da alınmayan iki oyuncudan yönetimin kendilerine kulüp bulmalarını istediği öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-09-26 19:20:53



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