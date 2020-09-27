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Pistten çıkan uçak pazar yerinde çürümeye terk edildi Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan yolcu uçağı kazanın ardından tırlarla taşındığı Trabzon’un Yomra ilçesinde çöp ve moloz yığınları arasında çürüyor Geçen 21 aya rağmen uçak pazar yerinde hurda halinde durmaya devam ediyor

İHA

Pistten çıkan uçak pazar yerinde çürümeye terk edildi Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan yolcu uçağı kazanın ardından tırlarla taşındığı Trabzon’un Yomra ilçesinde çöp ve moloz yığınları arasında çürüyor Geçen 21 aya rağmen uçak pazar yerinde hurda halinde durmaya devam ediyor

AnkaraTrabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 akşamı Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan yolcu uçağı kazanın ardından tırlarla taşındığı Trabzon’un Yomra ilçesindeki pazar yerinde çöp ve moloz yığınları arasında çürümeye terk edildi.
Dönemin Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu tarafından ’Millet Kıraathanesi’ yapılacağı vaadiyle ilçeye getirilerek pazar yerine bırakılan uçak çöpler arasında adeta çürümeye yüz tutarken, geçen 21 aya rağmen akıbetinin ne olacağı hala bir netlik kazanmadı. Yerel seçimler sonrası göreve gelen Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ise daha önceki açıklamalarında uçağın başlarına bela olduğunu belirterek bir çok proje üzerinde çalıştıklarını ancak akıbeti konusunda kesin karar vermediklerini ifade ederken, son olarak uçak ile ilgili çalışmaların kısa zamanda sonuçlandırmayı planladıklarını söyledi.

"Herkes bir ucundan tutsun el birliği ile denize atalım"
Yomra pazarında yıllardır tezgah açtığını belirten Tacettin Öztürk, pazar esnafı olarak hurda uçak sorununun çözülmesini beklediklerini söyledi. Öztürk “Bir kere görüntüyü bozuyor. Buradan kalksa bizim için çok iyi olur. Toz toprak içinde kaldık sıkıntımız var. Başkan belki bir şeyler yapacaktı ancak gittikten sonra burada kaldı ve çöp oldu. Burada tezgah açan arkadaşlarımız da mağdur oldu" derken, Bilal Aksu isimli bir diğer esnafı ise “Pazarın düzenini bozdu, sıkıntı oldu. Onu buradan götürmek bir dert, almak başka bir dert. Burası denize yakın. Bunu denizin kenarından sahile atsalar da balıklar bundan istifade etse çok daha yararlı olur. Bu burada bir işe yaramaz. Kütüphane olacak dediler, "İnsan bunun içerisinde rahat edemez ki ders çalışsın’ En güzeli denize batırılıp balıklar içinde yuva yapsınlar. Dünyada bu yapılıyor. Burada da yapılması gereken budur. Gerekirse herkes bir ucundan tutsun el birliği ile denize atalım" ifadelerini kullandı.
Pazara alışverişe gelen Mahmut Korkmaz isimli yöre sakini ise “Uçağı görmeyenler için iyi bir şey. Yakından görsünler. ’Uçak enkazı böyledir, şöyledir’ desinler. Vatandaşın bütün sorunları bitti de bu mudur sadece sorun. Kötü bir görüntü. Ama buna kalıncaya kadar daha bir çok sorunumuz var" açıklamasında bulundu.

Kazanın geçmişi
AnkaraTrabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. Uçak, iniş takımlarının balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabildi. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, uçak 20 saat süren operasyonla saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı’nda güvenli bir bölgeye çekildi. Trabzon Havalimanı apronunda aylarca taksi pozisyonunda bekletilen uçağın sigorta şirketi tarafından ihaleye çıkarılması ve bir firma tarafından ihalesinin alınması sonrasında 23 Temmuz 2018 tarihinde söküm işlemlerine başlandı. Söküm işlemlerinin ardından Trabzon’un Yomra Belediyesi uçağın ‘Millet Kıraathanesi’ olması için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Bu başvurusu onaylanan belediye, uçağın teslim işlemini gerçekleştirdi. Uçağın ilçede belirlenen bir alanda hizmet vermesi için 29 Eylül 2018 günü özel bir firma tarafından uçağın kanatları sökülerek bir tıra, uçağın gövdesi ise 11 dingil ve 42 tekerden oluşan yer dorsesine yüklendi. Trabzon Havalimanı apronundan çıkartılan uçak, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ilçeye 4 saatte karayolu ile taşındı. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, ‘Millet Kıraathanesi’ olarak hizmet vermesi için ilçede planlanan alana vinç yardımıyla konulmuştu.
Manisalı bir iş adamı "Uçağa Kosova’da restoran yapmak için talibiz" diyerek basına demeç vermiş ancak Yomra Belediyesi kendilerine böyle bir talebin gelmediğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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