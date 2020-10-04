Trabzonspor, Djaniny için tanıtım videosu yayımladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Djaniny Semedo için tanıtım videosu hazırladı.

Trabzonspor’un yeni transferi Djaniny için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tanıtım videosu çekildi. Golcü oyuncu yeni sezonda 21 numaralı formayı giyeceğini belirterek, "Takımımızın hedefine ulaşmasında yardımcı olmak için buradayım. Saha içinde ve dışında her şeyimi ortaya koyacağım" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.