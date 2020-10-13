Trabzon´da sahte alkol içtiği öne sürülen özel güvenlikçi öldü

TRABZON, (DHA) TRABZON´da, kendi hazırladığı sahte alkolden içtiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan özel güvenlik görevlisi M.B. (56), yaşamını yitirdi.
Olay, dün Yenimahalle´de meydana geldi. İddiaya göre, bazı karışımlar yaparak, sahte alkol üreten M.B., içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan M.B., ambulansla Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen M.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.B.´nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
M.B.´nin, kentte bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon
2020-10-13 09:57:22
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