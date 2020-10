Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Medipol Başakşehir'in 10 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Lewis Baker'in ceza saha dışında sert şutunda top kaleci Mert'in sağından az farkla auta çıktı.

30. dakikada Afobe'nin ceza sahası içinde kafa ile indirdiği topa gelişine vuran Sefa Kınalı'nın şutunu kaleci Mert, kornere çıkardı.

32. dakikada İrfan Can Kahveci rakiplerinden sıyrılarak ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Topu tekrar önün alan Kahveci düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan topu ağlarla buluşturdu. 01

45. dakikada Lewis Baker'ın uzak mesafeden yerden vuruşunu kaleci Mert, kurtardı.



Stat: Medical Park

Hakem: Bahattin Şimşek xx, Mustafa Sönmez xx, Osman Gökhan Bilir xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira x, Edgar le x, Vitor Hugo x, Marlon x, Kamil Ahmet Çörekçi x, Safa x, Baker x, Abdülkadir Ömür x, Diabate x, Afobe x

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Semedo, Campi, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Plaza, Serkan Asan

Teknik Direktör: Eddie Newton

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Bolingoli xx, Mehmet Topal xx, Rafael xx, Visca xx, İrfan Can Kahveci xx, Deniz Türüç xx, Demba Ba xx

Yedekler: Volkan, Aleksic, Berkay Özcan, Giulliano, Mahmet Tekdimir, Gulbrandsen, Ravil Tagir, Rodrigues, Crivell, Mete Kaan Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: İrfan Can Kahveci (dk. 32) (Medipol Başakşehir)

